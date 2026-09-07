Brüsszel kétszázmillió euróval erősítené Grönlandot Donald Trump követeléseivel szemben

Európai Bizottság;Grönland;Ursula von der Leyen;Mette Frederiksen;

2026-09-07 14:24:00 CEST

Az Európai Bizottság elnöke hétfőn Nuukban új beruházási csomagot készül bemutatni a kritikus nyersanyagok, az energia, a tengeralatti kábelek és a műholdas kapcsolatok fejlesztésére. A látogatás egyben politikai jelzés Washingtonnak: az Unió hosszú távú partnerként akar jelen lenni a sarkvidéki szigeten.

Ursula von der Leyen, aki vasárnap érkezett kétnapos grönlandi látogatásra, mintegy 200 millió eurós új uniós támogatási csomagot jelent be a sziget számára. A pénzt 2026-ban és 2027-ben kritikus nyersanyagok felkutatására, megújuló energiára, tengeralatti kábelekre, műholdas kapcsolatokra, adatközpontokra és közigazgatási fejlesztésekre fordítanák. Ez kiegészítené a 2021–2027 közötti időszakra már elkülönített 225 millió eurót, miközben a következő, 2028–2034-es uniós költségvetésben a Bizottság 530 millió euróra emelné a közvetlen grönlandi támogatást.

A látogatás politikai üzenete legalább olyan fontos, mint a pénz. Von der Leyen Mette Frederiksen dán miniszterelnökkel és Jens-Frederik Nielsen grönlandi kormányfővel együtt járta be a sziget egy részét, jelezve, hogy Brüsszel Koppenhága és Nuuk oldalán áll az Egyesült Államok területi igényével szemben. Az Európai Bizottság elnöke egyelőre csak annyit mondott a készülő csomagról, hogy jelentős lesz.

Trump az év elején újra napirendre vette Grönland amerikai ellenőrzését. Érvelése szerint Dánia nem képes megfelelően megvédeni a világ legnagyobb szigetét, miközben az Északi-sarkvidék katonai és gazdasági jelentősége gyorsan növekszik. A kijelentések súlyos feszültséget okoztak a NATO-n belül, hiszen Dánia és az Egyesült Államok ugyanannak a katonai szövetségnek a tagja.

Grönland autonóm terület a Dán Királyságon belül. Saját parlamenttel és kormánnyal rendelkezik, a kül- és védelempolitika jelentős része azonban továbbra is Koppenhága hatáskörében marad. A sziget 1985-ben kilépett az akkori Európai Közösségből, lakói dán állampolgárként mégis uniós polgárok, és Brüsszel hosszú ideje pénzügyi támogatást nyújt a területnek.

Ásványkincsek és új sarkvidéki útvonalak

Az EU eddigi grönlandi szerepvállalása elsősorban a halászati megállapodásokhoz és az oktatáshoz kapcsolódott. Az új csomag ennél jóval szélesebb gazdasági jelenlétet céloz. Brüsszel kritikus ásványok kitermelésébe, megújuló energiaforrásokba és műholdas kommunikációs infrastruktúrába kíván befektetni. Ezek a területek közvetlenül kapcsolódnak az Európai Unió gazdasági biztonsági stratégiájához.

Grönland altalaja jelentős ritkaföldfém-, urán-, cink-, vasérc- és más ásványkészleteket rejt. A kitermelést eddig a szélsőséges éghajlat, a gyenge infrastruktúra, a magas költségek és a környezetvédelmi korlátozások nehezítették. A jég visszahúzódása és a technológiai fejlődés azonban egyre több lelőhelyet tehet gazdaságosan hozzáférhetővé.

Az Európai Unió számára különösen fontos a ritkaföldfémek kérdése.

A zöldtechnológiákhoz, akkumulátorokhoz, szélturbinákhoz, elektronikához és hadiipari eszközökhöz szükséges anyagok piacán Kína domináns helyzetben van. Brüsszel évek óta próbálja diverzifikálni az ellátást, Grönland pedig földrajzi közelsége és politikai kapcsolatai miatt kiemelt partner lehet.

Trump mégis többször azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak ellenőriznie kell Grönlandot. A vita hátterében az Északi-sarkvidék gyors átalakulása áll. A klímaváltozás miatt a jégborítás csökken, ami új hajózási útvonalakat nyithat Ázsia, Európa és Észak-Amerika között. Az orosz partok mentén vezető Északi-tengeri útvonal már most egyre fontosabb, és Kína is hosszú távú sarkvidéki jelenlétet épít.

Az önállósodás gazdasági alapja is erősödhet

Grönland földrajzi helyzete ebben a rendszerben rendkívül fontos. A sziget Észak-Amerika és Európa között fekszik, közel azokhoz az útvonalakhoz, amelyeken egy esetleges orosz rakétatámadás vagy légi művelet haladna. A radar- és műholdas rendszerek számára ezért különösen értékes terület.

A grönlandi vezetés ugyanakkor következetesen hangsúlyozza, hogy a sziget jövőjéről a grönlandiaknak kell dönteniük. A lakosság körében erős az önállósodás támogatása, de jelentős vita folyik arról, mikor és milyen gazdasági feltételekkel lehetne teljes függetlenséget elérni Dániától. A dán költségvetési támogatás jelenleg is fontos része Grönland finanszírozásának.

Az EU pénzügyi ajánlata ebből a szempontból is érdekes. Ha Brüsszel nagyobb beruházásokkal segíti a grönlandi gazdaság diverzifikációját, az hosszabb távon csökkentheti a dán támogatástól való függést. Ezzel közvetve az önállósodási törekvések gazdasági alapját is erősítheti, miközben az uniós befolyás nő.

Az európai pénz így geopolitikai befektetés is.

Brüsszel azt akarja jelezni, hogy a sziget gazdasági fejlődéséhez nincs szükség amerikai tulajdonra vagy kínai tőkére.

Az EU saját stratégiai autonómiáját is erősítené azzal, ha közvetlen hozzáférést szerezne kritikus ásványokhoz és sarkvidéki infrastruktúrához.

A grönlandi verseny gazdasági hatásai akár Közép-Európában is érzékelhetővé válnak. Az európai autóipar és akkumulátorgyártás nagy mennyiségben használ kritikus nyersanyagokat, a kínai függőség csökkentése pedig az egész uniós iparpolitika egyik központi célja. A sarkvidéki hajózási útvonalak fejlődése később a globális szállítási láncokat is átrendezheti.

A látogatás időzítése sem véletlen. A NATO Arctic Shield hadgyakorlata tíz ország részvételével hétfőn kezdődött, mindemellett Dánia és más európai államok is növelték katonai jelenlétüket az északi térségben. Az EU önmagában nem adhat Grönlandnak NATO-típusú biztonsági garanciát, de a pénzügyi és infrastrukturális ajánlattal azt üzeni, hogy a szigetnek nem kell amerikai tulajdon vagy kínai tőke felé fordulnia ahhoz, hogy fejlessze bányászatát, energetikáját és összeköttetéseit.