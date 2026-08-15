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2026-08-15 22:22:00 CEST

Nem jött be a luxuskávézó, az eddigi 10 milliós veszteség mellett még 25 millióval tartozik Rogán-Szendrei Cecília és Sarka Kata közös cége

Úgy tűnik, a betérő vendégek sem bontanak minden nap 85 ezer forintos pezsgőt.