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Rogán-Szendrei Cecília és Sarka Kata – korábbi felvétel

Nem jött be a luxuskávézó, az eddigi 10 milliós veszteség mellett még 25 millióval tartozik Rogán-Szendrei Cecília és Sarka Kata közös cége

Úgy tűnik, a betérő vendégek sem bontanak minden nap 85 ezer forintos pezsgőt. 

Nem robbantott nagyot működése első tört évében Rogán-Szendrei Cecília és Sarka Kata legfrissebb közös vállalkozása, az Acai Superfood Kft. A jóval a május végi határidő után leadott éves beszámoló szerint tavaly, kilenc hónap alatt mindössze 1,3 milliós bevételt könyveltek el, amivel szemben viszont sokkal több volt a kiadásuk – írja a 444

Ahogy arról mi is beszámoltunk, másfél éve Rogán-Szendrei Cecília és Sarka Kata a XII. kerületi Hegyvidék Bevásárlóközpontban nyitott Acaia néven kávézót. A márka központi eleme a brazíliai açaí bogyó, amelyet „az esőerdők ajándékaként” mutatnak be, de 85 ezer forintos pezsgő is szerepel a kínálatban.

Az adatok szerint a luxuskávézó fenntartására 7,8 millió forintot anyagjellegűként számoltak el, 2,3 millió forintot pedig a dolgozókkal összefüggésben, ami egészen pontosan egyetlen főt jelentett a dokumentum szerint. Volt még pár százezer forintnyi egyéb kiadásuk, plusz a fizetendő adó, így végeredményben 9,96 millió forintos veszteséget könyvelhettek el, de a cég mérlegéből az is kiderült, hogy 5,3 millió forint értékben vannak tárgyi eszközeik, van még közel 8 milliós követelésük, emellett 25,7 millió forint tartozással is rendelkeztek év végén.

A nyírségi város vezetője Rizsák Ildikó, a fideszes szavazatvásárlásokat leleplező A szavazat ára című film egyik szereplője. Állítása szerint ő most a kormányhivatalra és egy helyi villanyszerelőre, sőt, a Tisza Párt energiatakarékossági tanácsaira hallgat.