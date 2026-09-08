Kifogásolja az ENSZ menekültügyi főbiztossága, amiért a kormány meghosszabbította a menekültügyi válsághelyzetet

ENSZ Menekültügyi Főbiztossága;migrációs válsághelyzet;

2026-09-08 18:14:00 CEST

Ugyanakkor pozitívumként említik, hogy a kabinet a következő hetekben felülvizsgálná a menekültügyi keretet és a kapcsolódó jogszabályokat.

Továbbra is súlyos aggályokat fogalmaz meg az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) a magyarországi menekültügyi eljárásokhoz való hozzáférés korlátozása miatt, miközben üdvözölte a kormány vállalását a szabályozás felülvizsgálatára.

A magyar kormány nemrég 2026 végéig meghosszabbította azt a rendeletet, amely lehetővé teszi, hogy a rendőrség automatikusan és sommásan eltávolítsa azokat, akiket szabálytalan belépés vagy tartózkodás miatt tartóztatnak fel, köztük olyanokat is, akik nemzetközi védelmet kérnek.

Az UNHCR közleményében elismeri az államok legitim érdekét a hatékony határigazgatásban és a szabálytalan mozgások kezelésében, de úgy ítéli meg, hogy a jelenlegi magyar rendszer sok olyan ember számára továbbra is elzárja a menekültügyi eljáráshoz vezető utat, akinek nemzetközi védelemre lehet szüksége. A szervezet már a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetről szóló rendelet 2016-os bevezetése óta következetesen aggályokat fogalmaz meg ezekkel az intézkedésekkel kapcsolatban.

Különösen aggályosnak tartja az elfogott emberek sommás eltávolítását, valamint azt az előírást, amely szerint a menedékkérőknek Magyarország szerbiai vagy ukrajnai nagykövetségein kell megkezdeniük az eljárást. Az UNHCR álláspontja szerint ezek jelentősen korlátozzák a menedékhez való hozzáférést és a menedékkérés jogát. Úgy véli, a szabályok a visszaküldés tilalmának elvével sem egyeztethetők össze, amely tiltja, hogy valakit olyan helyre küldjenek vissza, ahol konfliktus, üldöztetés vagy súlyos emberi jogi jogsértések miatt veszély fenyegetné.

A szervezet ezzel együtt nagyra értékeli Magyarország folyamatos szolidaritását az ukrajnai háború elől menekülőkkel, és arra ösztönöz, hogy származási országtól függetlenül minden biztonságot kereső emberre ugyanazokat a védelmi és menekültügyi hozzáférési elveket alkalmazzák.

Az UNHCR üdvözölte azt is, hogy a kormány vállalta: a következő hetekben áttekinti az érintett jogszabályokat. Sürgette a magyar kormányt, hogy átlátható és egyeztetésen alapuló folyamatban alakítson ki fenntartható rendszert, amely a hatékony határigazgatást a menekültügyi eljáráshoz való hozzáféréssel együtt biztosítja, és teljes mértékben összhangban áll Magyarország nemzetközi és európai jogi kötelezettségeivel. A szervezet technikai segítséget is felajánlott a jogszabályok felülvizsgálatához.