Iványi Gábor: Nincs előrelépés a MET egyházi státuszának helyreállításában

egyház;Iványi Gábor;Magyar Evangéliumi Testvérközösség;

2026-09-08 15:28:00 CEST

Áprilisban benyújtották a szükséges megállapodástervezetet, de csak a közelmúltban kaptak választ arról, hogy az ügy a kulturális minisztériumhoz került.

Egyelőre nem történt előrelépés a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) bevett egyházi státuszának helyreállításában - mondta Iványi Gábor a Klubrádió Reggeli gyors című műsorában.

A MET vezetője szerint áprilisban benyújtották az ehhez szükséges megállapodástervezetet, választ azonban csak egy hete kaptak, és abban arról értesítették őket, hogy az ügyet áttették az illetékes kulturális minisztériumhoz.

Korábban az egyházi ügyekért felelős helyettes államtitkár és egy másik államtitkár is felkereste a közösséget. A minisztérium ezt később rutinszerű látogatásként értékelte, amely nem kapcsolódott a státusz rendezéséhez. Iványi Gábor úgy látja, maga a helyreállítás nem lenne bonyolult: a jelenlegi egyházi törvény alapján parlamenti döntésre lenne szükség hozzá, a státusz rendezését azonban szerinte akár egy parlamenti döntéssel is gyorsan meg lehetne oldani.

Felidézte, hogy az Alkotmánybíróság 2013-ban alkotmánysértőnek minősítette egyházi státuszuk elvesztését, és 2012. január 1-jéig visszamenőleg előírta annak helyreállítását. Iványi Gábor kifejtette, a kormány ezt a döntést nem hajtotta végre. Azt mondta, az alkotmánybírósági határozat alapján is rendezni lehetne a kérdést, arra viszont nem tudott választ adni, miért nem történik ez meg.

A műsorban felmerült az is, hogy a státusz visszaállítása jelentős kifizetést jelenthetne a MET számára a korábban elvont támogatások miatt. A MET vezetője úgy látja, erről tárgyalni lehetne a kormánnyal, és az sem volna akadály, ha az állam nem tudná egyetlen összegben rendezni azt, amivel szerinte az egyháznak tartozik.

A társadalmi támogatottságról azt mondta, az egyházi egyszázalékos felajánlások alapján a MET a harmadik legtámogatottabb egyház.

A beszélgetésben a MET oktatási intézményeiről is szó esett. Iványi Gábor megjegyezte, augusztus 29-én kapták meg az egyik iskola működését engedélyező minisztériumi levelet, ez azonban olyan későn érkezett, hogy a teljes tantestületet már nem tudták felállítani, ezért egyelőre csak az első osztályban indult el a tanítás. Elmondása szerint az elmúlt időszak következményeként a MET oktatási intézményeiben mintegy háromezer gyereket veszítettek el, a jövőben pedig folytatni szeretnék az intézményrendszer helyreállítását és a szakképző intézmények újraindítását.