Hatósági ellenőrzést indított az adatvédelmi hatóság a Gondosóra program miatt

vizsgálat;Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;Gondosóra;

2026-09-08 15:44:00 CEST

A fő kérdés, hogy a Fidesz jogszerűen jutott-e hozzá a felhasználói adatokhoz.

Hatósági ellenőrzést indít a Gondosóra program kapcsán a tudományos és technológiai miniszter bejelentése nyomán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) - közölte Péterfalvi Attila, a szervezet elnöke kedden a Magyar Távirati Irodával (MTI).

Tanács Zoltán a múlt héten jelezte, hogy az előző kormány alatt a Kormányzati Szolgáltató Központ és a Fidesz közötti együttműködési és adatfeldolgozási megállapodás miatt a NAIH-hoz fordul. A szerződés keretében a párt aktivistái a Gondosóra program egy meghatározott, 78 év feletti felhasználói körének személyes adatai alapján kerestek fel idős embereket. A miniszter szerint a birtokukba került dokumentumok, információk alapján felmerült az alapos gyanúja annak, hogy az érintettek az adatkezelés során nem megfelelően jártak el.

Péterfalvi Attila ennek kapcsán jelezte: a NAIH tavaly véleményezte és végül szabályszerűnek nyilvánította a Kormányzati Szolgáltató Központ Gondosóra programra vonatkozó adatfeldolgozói szerződéstervezetét. Ez azonban egy kitöltetlen „blanketta-szerződés” volt, tehát nem voltak még megjelölve rajta a konkrét adatfeldolgozók. A NAIH elnöke közölte: a hatósági ellenőrzés során a miniszter által beküldött dokumentumok alapján azt kell megvizsgálnunk, hogy a Fidesszel kötött szerződés megegyezik-e azzal, amelyet a hatóság korábban véleményezett és szabályszerűnek nyilvánított. Ezen felül a tényleges adatfeldolgozást is vizsgálják, azaz, hogy valóban felkeresték-e ezeket az időseket, ezt hogyan dokumentálták, az adatokat valóban szabályszerűen használták-e fel.

Péterfalvi Attila elmondta: amennyiben az ellenőrzés során jogsértést állapítanak meg, hatósági eljárás indul, amely akár adatvédelmi bírság kiszabásával is végződhet.

A Gondosóra programmal kapcsolatban a Budapesti Rendőr-főkapitányság a múlt héten hűtlen kezelés gyanúja miatt rendelt el nyomozást.