Kubatov Gábor megkérte a szurkolókat, hogy tartózkodjanak a fenyegetésektől és az erőszaktól

Kubatov Gábor;FTC;fenyegetés;Fradi;

2026-09-08 16:02:00 CEST

Sokáig hallgatott a klub elnöke, miközben a drukkerek több embert is megfenyegettek.

Arra kérte a szurkolókat a Ferencvárosi Torna Club (FTC) elnöke, hogy tartózkodjanak mindenféle erőszaktól és más emberek megfenyegetésétől.

Kubatov Gábor bejegyzése mindösszesen egy mondatból áll, többet nem tartott szükségesnek közölni.

Mint korábban hírt adtunk róla, a Ferencváros körüli feszültség a Fradiváros-projekt miatt erősödött fel. A klub 2016-2017-ben 25 milliárd forint állami támogatást kapott a Népligetbe tervezett sportközpontra, amely nem épült meg; a pénz felhasználása miatt az Állami Számvevőszék (ÁSZ) jelzése nyomán hűtlen kezelés gyanújával nyomozás indult, később a Belügyminisztérium is feljelentést tett. A projekt pénzügyeit vizsgáló Kele Jánosnak, a 24.hu munkatársának egy drapérián üzenték meg, hogy kezdhet aggódni, az Index újságíróját, Murányi Andrást pedig az interneten fenyegették meg.

Szeptember 4-én a Kubatov Gábort régóta bíráló Németh Zoltán Lajos azt állította, hogy a Ferencváros-Dabas kézilabdameccs után négy maszkos ember támadt rá; az ügyben a rendőrség csoportosan elkövetett garázdaság gyanúja miatt nyomoz. A szeptember 6-i FTC-Újpest mérkőzésen a hazai tábor molinóin halállal és agyonveréssel fenyegették azokat, akik „bántják” a Fradit. Az újpestiek „Kubatov Gábor, kezdj el aggódni” feliratot emeltek fel. A molinók miatt a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi eljárást indított, és rendőrségi feljelentés is született.