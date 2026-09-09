Bevándorlókat foghatunk az amerikai kormány új játékában

bevándorlás;játék;Egyesült Államok;

2026-09-09 17:05:00 CEST

Piaci rést talált a Fehér Ház: az Arcade.Gov nevű oldallal a bevándorlásellenes, videójáték-kedvelő szavazóknak kedvez az amerikai kormány. Az ingyenesen hozzáférhető weboldalon ugyanis többek között olyan játék is elérhető, amellyel mi magunk is bevándorlókat foghatunk.

Az Arcade.Gov felületén jelenleg négy játék érhető el, egészen kezdetleges kivitelezésben, pofonegyszerű szabályokkal. Nem mintha ez problémát jelentene, valószínű ugyanis, hogy az oldal üzemeltetésével nem az a célja az amerikai kormánynak, hogy betörjön a jelenleg amúgy is nem kevés nehézséggel küzdő videójáték-iparba. Az elérhető játékok alapkoncepciója egyébként sem valamilyen leleményes eredeti ötletből származik, már meglévő és amúgy is szerte a világon népszerű címektől lop, mint például az először 1997-ben óriási rajongótábort szerzett, itthon a többség által csak „a kígyós játékként” ismert Snake-ből.

Azzal az aprócska különbséggel, hogy itt most nem egy kígyót irányítunk el az étel felé azzal a reménnyel, hogy minél hosszabbra nőhetünk (és így több pontot szerezhetünk). Ezúttal a hatóság egy emberével kell összeszedegetnünk a sivatagban minél több bevándorlót, akik aztán készséggel masíroznak mögöttünk libasorban, immár az amerikai börtönökből ismert sárga egyenruhában. Amennyiben megunjuk a „gyűjtögetést”, manőverezhetünk a levegőben az Amerikai Egyesült Államok szimbólumaként is ismert fehérfejű rétisassal, az alkotmánnyal a karmaink között vagy bokszkesztyűvel válogathatunk minden olyan egészségtelen étel közül, amely jelenleg is mérgezi az amerikai iskolai étkeztetést.

Az amerikai Forbes szerint korábban elérhető volt egy olyan játék is, amelyben a Tetris mintájára még határkerítést is építhettünk, ez mostanra nem elérhető, bár a jelek szerint érkezik hamarosan még újabb játék is az oldalra. A Fehér Ház saját X-fiókján még hirdette is a játékok megjelenését, parodizálva olyan legendás videójáték-ipari cégóriásokat, mint például a Sega vagy a Nintendo.

A hírhedt bevándorlási és vámügyi hivatal, az ICE akcióihoz kapcsolódva a kormány nem először használ olyan, viccesnek vagy épp kreatívnak szánt kommunikációt, amellyel népszerűsíteni próbálja Donald Trump bevándorlásellenes politikáját.

A baj csak az többek között, hogy ezek jó része erősen dehumanizáló is.

Erre volt példa, amikor a sokak által a Bad Boys - Mire jók a rosszfiúk című 1995-ös akciófilmből ismert, egyébként Bob Marley által jegyzett, Bad Boys című dalt használták fel egy olyan videóhoz, amelyben az ICE hatósági akciói láthatók. Hasonló eset volt, mikor Frank Sinatra Come Fly With Me (vagyis Gyere, repülj velem) című, a témához képest meglehetősen kellemes hangulatú dalát választották egy olyan bejegyzéshez, amelyben épp kitoloncolt, repülőgépre szálló bevándorlók láthatók. A propagandához használt változatos zenei repertoárnak már része volt Olivia Rodrigo és Sabrina Carpenter is, akik mindketten jelenleg a popszakma legismertebb nevei között szerepelnek, így meglehetősen nagy botrányt keltett, mikor dalaikat propaganda célokra használta fel a kormány. Sabrina Carpenter Juno című dala például egy letartóztatásokat bemutató videó kapcsán bizonyult a legjobb választásnak a kommunikációs stáb szerint. Carpenter többek között gusztustalannak nevezte az amerikai kormány húzását, és nyilvánosan követelte, hogy azonnal távolítsák el a videót, dalait pedig többet ne használják propagandacélokra.

Az amerikai kormánykommunikáció előszeretettel emel át a popkultúrából teljesen oda nem illő karaktereket és elemeket a közösségi médiában közzétett bejegyzéseihez. Előfordultak már ilyen kontextusban a Teletabik, a Star Wars és A Gyűrűk Ura ismert szereplői is, persze többnyire mémesített formában. A témaidegen felhasználás ugyanakkor korántsem azt hivatott erősíteni, hogy az amerikai kormány annyira veszi komolyan az általa terjesztett propagandát, mint amennyire komolyan lehet venni egy internetes mémet. Sokak szerint egyrészt a vírusként terjedő tartalom jól jön ahhoz, hogy álláspontját erősítse, másrészt amíg mindenki arról beszél, mennyire van rendben játékot csinálni emberek kitoloncolásából, legalább addig sem azzal a számtalan problémával vannak elfoglalva, amelyeket mindeközben ígéretével ellentétben még korántsem oldott meg az amerikai kormány.