Donald Trump a magyarokkal és a lengyelekkel kivételezik az amerikai vízumstop kellős közepén, akadhat is néhány jelentős személy

Magyarország;Orbán Viktor;Egyesült Államok;Donald Trump;

2026-09-09 11:13:00 CEST

A Trump-adminisztráció januárban még 75 ország állampolgárainak letelepedési kérelmeit függesztette fel, majd egy bírósági vereség után világszerte leállította az ügyintézést. Most Magyarország és Lengyelország kapott elsőként felmentést mindenféle hivatalos indoklás nélkül.

Az Egyesült Államok újraindította a magyar és a lengyel bevándorlási vízumkérelmek feldolgozását. A két ország egyike sem szerepelt azon a 75 államot tartalmazó listán, amelynek állampolgárai számára január 21-től felfüggesztették a bevándorlási vízumok kiadását. A mostani kivételes elbánás egy későbbi, már az egész világra kiterjedő leállásból emeli ki Budapestet és Varsót.

Donald Trump második elnöki ciklusában a bevándorláspolitika nem csak az illegális határátlépések ellen szigorodott. A kormányzat a legális bevándorlás több csatornáját is szűkítette. Ennek egyik központi fogalma lett a „public charge”, vagyis annak vizsgálata, hogy egy letelepedni kívánó külföldi várhatóan rászorul-e majd amerikai közpénzből finanszírozott támogatásokra.

Az elv régóta része az amerikai bevándorlási jognak, a vita mindig arról szólt, mit kell köztehernek tekinteni. Az első Trump-adminisztráció 2019-ben jelentősen kiszélesítette a mérlegelhető szempontokat, több nem készpénzes támogatás használatát is figyelembe véve. Joe Biden demokrata kormánya ezt visszafordította, és 2022-ben szűkebb, a korábbi gyakorlathoz közelebb álló szabályozást vezetett be.

Hetvenöt ország került célkeresztbe

Donald Trump visszatérése után a Fehér Ház ismét a tágabb értelmezés felé fordult. A külügyminisztérium 2026. január 21-től 75 ország állampolgárainak bevándorlási vízumkiadását állította le arra hivatkozva, hogy ezekből az államokból érkező kérelmezők körében magasabb a közpénzes ellátások igénybevételének kockázata. A listán több latin-amerikai, afrikai, közel-keleti és ázsiai ország mellett több balkáni állam és Oroszország is szerepelt. Magyarország és Lengyelország nem.

A döntés azért volt szokatlanul kemény, mert nem egyéni mérlegelést szigorított, hanem állampolgárság alapján egész országcsoportokat zárt ki a lehetőségből.

Bevándorlási jogvédő szervezetek ezért pert indítottak, a New York-i szövetségi bíróság augusztus 21-én megsemmisítette a rendelkezést, Jeannette Vargas bíró pedig „nyilvánvalóan jogellenesnek” minősítette a nemzetiségi alapon működő tilalmat.

A bírósági vereség azonban nem indította újra azonnal a rendszert. A külügyminisztérium néhány nappal később világszerte módosítani, majd törölni kezdte a bevándorlási vízuminterjúkat arra hivatkozva, hogy a konzuli tisztviselőket újra kell képezni a „public charge” vizsgálatára. A tárca azt közölte, minden külképviseletnek egységesen kell megtanulnia, hogyan mérjék fel a jelentkezők várható önfenntartó képességét.

A Fehér Ház a bíróságnak még azt jelezte, hogy az interjúk átütemezése augusztus 31-ig tart, a gyakorlatban viszont szeptemberre is maradtak törölt időpontok.

A Reuters szerint a képzés rendszere önmagában lassítja az újraindítást: a külképviseleteknek helyben kell elvégezniük a felkészítést, majd igazolniuk, hogy megfelelnek az új előírásoknak. Ebben a helyzetben kapott külön utasítást az Egyesült Államok magyarországi és lengyelországi képviselete. A Reuters négy, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva azt írta, hogy a Fehér Házból érkezett az utasítás, a két országban újra kell indítani, illetve prioritással kell kezelni a bevándorlási vízumkérelmeket. Hivatalos indoklást sem a Fehér Ház, sem a külügyminisztérium nem adott.

Miért éppen Budapest és Varsó?

Donald Trump éveken át szoros kapcsolatot ápolt Orbán Viktorral, akinek a lánya, Orbán Ráhel és a veje, Tiborcz István tavaly az Egyesült Államokba költözött. Akkoriban, 2025 szeptemberében a Trump-adminisztráció teljesen helyreállította Magyarország részvételét a vízummentességi programban. Lengyelország 2019-ben, Trump első elnöksége alatt került be ugyanebbe a rendszerbe, amit a Fehér Ház akkor a kétoldalú kapcsolatok látványos sikerének nevezett.

A mostani helyzet ugyanakkor paradox. Orbán Viktor áprilisban elveszítette a választást, Lengyelországban pedig Donald Tusk centrista kormánya áll szemben a Donald Trump által támogatott nacionalista Karol Nawrocki államfővel. Vagyis a kedvezmény nem egyszerűen két baráti kormánynak szól. Inkább annak a politikai kapcsolatrendszernek a jele lehet, amelyet a Trump-adminisztráció a magyar és a lengyel jobboldallal épített ki.

A gyanút erősíti a Ziobro-ügy.

Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter korrupciós és hivatali visszaélésekkel kapcsolatos vádak elől Magyarországra távozott, ahol az Orbán-kormány menedékjogot adott neki. A Reuters májusban azt írta, hogy Christopher Landau amerikai külügyminiszter-helyettes magas rangú külügyi tisztviselőket utasított Ziobro amerikai vízumának a kiadására. A volt miniszter május 9-én Milánóból az Egyesült Államokba repült, újságírói vízummal. Ziobro tagadja a lengyel vádakat, politikai üldöztetésről beszél.

Az ügy Washingtonban is vitát váltott ki: demokrata kongresszusi politikusok Marco Rubio külügyminisztertől kértek magyarázatot arra, hogy politikai beavatkozással gyorsították-e fel Ziobro beutazását. A magyar kormányváltás után a Budapest júliusban visszavonta Ziobro politikai menedékjogát menekültstátuszát, de ő addigra már az Egyesült Államokban volt.

Fontos különbség, hogy a mostani döntés a bevándorlási vízumokra vonatkozik, vagyis azokra az engedélyekre, amelyek tartós amerikai letelepedéshez vezetnek. Nem azonos az ESTA-val és a turisták, üzleti utazók rövid tartózkodását lehetővé tevő vízummentességi rendszerrel. A gyakorlati kedvezmény elsősorban családegyesítési és más letelepedési ügyekben jelenthet gyorsulást.