Napóleon és a marengói csirke

történelem;gasztronómia;legendák;Bonaparte Napóleon;marengói csirke;

2026-09-13 12:22:00 CEST

Egy legendás étel születése: a poulet à la Marengo, azaz a marengói csirke története.

Vannak ételek, amelyek neve mögött háborúk, uralkodók, szerelmek vagy különös véletlenek története húzódik meg. A poulet à la Marengo, vagyis a marengói csirke története különösen jól példázza, miként fonódhat össze egy étel és egy történelmi esemény emlékezete. Az elnevezés Napóleon egyik híres győzelméhez kötődik, az étel köré pedig idővel olyan legenda épült, amelyben a csatatér, az éhség, a rögtönzés és a gasztronómia különös módon kapcsolódik össze. Csakhogy a történet éppen attól érdekes, hogy nem egészen úgy történt, ahogy ma ismerjük.

Egy győzelem, amelynek íze lett

1800. június 14-én az észak-itáliai Marengo mellett Bonaparte Napóleon francia serege összecsapott az osztrák hadsereggel. A csata a franciák számára eleinte rendkívül kedvezőtlenül alakult, ám a nap végére Napóleon győzelmet aratott. A diadal politikai jelentősége is hatalmas volt: a francia közvélemény ünnepelte a sikert, a marengói győzelem pedig később fontos része lett Napóleon kialakuló kultuszának.

Nem sokkal később egy étel is megkapta a Marengo nevet. A közkeletű történet szerint a győztes Napóleon a csata után farkaséhesen ételt kért. Szakácsa, aki állítólag nem rendelkezett megfelelő készletekkel, abból próbált vacsorát készíteni, amit a környéken talált. A legenda különböző változataiban csirke, olívaolaj, fokhagyma, gomba, fehérbor, később pedig paradicsom és rák is szerepel.

A történet egyik legfontosabb eleme, hogy az étel állítólag a szükségből született: abból, ami éppen kéznél volt.

Ez a történet tökéletesen illeszkedik a hősi Napóleon-képhez: a hadvezér a csatatéren győzelmet arat, majd egy rögtönzött vacsora mellett ünnepli diadalát. A hiány így találékonysággá, a háborús zűrzavar pedig egy legendás fogás születésének pillanatává változik. A történeti bizonyítékok azonban arra utalnak, hogy mindez inkább később kialakult gasztronómiai legenda, mintsem dokumentált történelmi esemény.

Milyen volt az első marengói csirke?

A poulet à la Marengo ma általában paradicsomos, fokhagymás, fehérboros ételként él a köztudatban, amelyet gyakran rákkal vagy más jellegzetes köretelemekkel társítanak. A történeti források alapján azonban a fogás korai formája egészen más volt.

A XVII. és XVIII. századi francia arisztokrata konyhában már ismert volt a pácolt, majd bő zsiradékban kisütött szárnyasok készítési módja. A feldarabolt szárnyast fűszeres, ecetes lében pácolták, majd lisztbe vagy tésztába forgatva forró zsiradékban kisütötték. A korabeli receptek ezt többnyire en marinade (pácolva) megjelöléssel említik; a XIX. század elejétől az ilyen készítményeknél a friteau és horly elnevezés is megjelenik. A sült szárnyasok különlegességét elsősorban a kívül ropogós, belül omlós állag adta. Ez az elkészítési mód azonban költséges volt. A sütéshez szükséges zsiradék luxuscikknek számított, ezért az ilyen ételek eredetileg az előkelő konyhák világához tartoztak. A marengói csirke valószínűleg ebből a hagyományból nőtt ki.

A marengói csata után, a győzelem körül kialakuló lelkesedésben egy párizsi előkelő étterem, a Les Trois Frères Provençaux egyik fogását poulet à la Marengo néven kezdte kínálni. Ez az étel a korabeli friteau de poulet rokona volt: a csirkét olajban sütötték, majd gombát és pirított kenyérdarabokat adtak hozzá. A receptet egy 1855-ös újságcikk is megőrizte. A rendelkezésünkre álló források alapján tehát akár éppen fordítva is történhetett mindaz, amit a legenda mesél. Nem feltétlenül egy a csata estéjén Napóleon számára rögtönzött ételből alakult ki a poulet à la Marengo.

Sokkal valószínűbb, hogy egy már létező ételt neveztek el a friss katonai győzelemről, majd később ehhez az elnevezéshez épült hozzá a Napóleonról szóló történet.

A legenda idővel a vizuális kultúrában is megjelent: a karikaturisták humoros formában kapcsolták össze Napóleon alakját a marengói csirkével. Patrick Rambourg karikatúráján Napóleon egy hatalmas csirkén lovagol, kezében villát tartva. A jelenet egyszerre parodizálja a hadvezér kultuszát és a hozzá kapcsolódó gasztronómiai legendát.

Hogyan válik egy recept legendává?

A gasztronómiai legendák egyik legérdekesebb tulajdonsága, hogy nem egyszerre születnek meg. Folyamatosan alakulnak. A marengói csirke esetében is ez történt. A XIX. század közepén még olyan recepttel találkozunk, amelyben nincs paradicsom. A paradicsom csak a század végére válik a fogás rendszeres összetevőjévé. Ezzel párhuzamosan jelenik meg egyre hangsúlyosabban a rák is a receptben és a hozzá kapcsolódó történetben. A legenda tehát együtt változott az étellel. Ha ma egy régi történetet hallunk arról, hogy Napóleon szakácsa csirkét, paradicsomot, fokhagymát, gombát és rákot talált a csatatér közelében, könnyű azt gondolni, hogy egyetlen eredeti receptet és egyetlen történelmi pillanatot rekonstruálunk. Valójában inkább egy több évtizeden át formálódó hagyománnyal állunk szemben.

Ehhez később még azt a legendát is hozzáadták, hogy Napóleon babonából minden csatája előtt ugyanazt a marengói csirkét követelte. Ez azonban már a legenda újabb rétege: a történet idővel egyre több olyan részletet kapott, amely Napóleon személyiségét és katonai sikereit kapcsolta össze az étellel. A marengói csirke története ezért nem egyszerűen arról szól, hogy mit evett Napóleon 1800. június 14-én. Sokkal inkább arról, hogyan fonódik össze a történelem és a mítosz. A marengói győzelem valóban megtörtént, Napóleon valóban a korszak meghatározó alakja volt, és a poulet à la Marengo valóban létező étellé vált. Az a kép azonban, amelyben a fáradt hadvezér a csata estéjén egy rögtönzött csirkés vacsora fölött ünnepli győzelmét, csak később jelenik meg a forrásokban. Ettől a legenda még nem válik értéktelenné. Éppen ellenkezőleg: megmutatja, hogyan működik a történelmi emlékezet. A győztes hadvezér alakja idővel összekapcsolódott egy étellel, az étel pedig maga is történetet kezdett mesélni.

Ha valaki meg szeretné ízlelni a marengói csirkét, itt a receptje.

A klasszikus marengói csirke 4 személyre

Előkészítés: 20 perc

Főzés: körülbelül 45 perc

Hozzávalók:

1 egész, kb. 1,2-1,5 kg-os csirke feldarabolva

250 g csiperke gomba

400 g hámozott, darabolt paradicsom

2 kisebb vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

1,5 dl száraz fehérbor

2 evőkanál olívaolaj

30 g vaj

1 evőkanál liszt

1 csokor petrezselyem

1 babérlevél

néhány ág kakukkfű

só

frissen őrölt fekete bors

Elkészítés

1. A csirke előkészítése

A csirkét feldaraboljuk, enyhén megsózzuk és megborsozzuk, majd vékonyan meghintjük liszttel.

2. A csirke megpirítása

Egy vastag falú, lehetőleg öntöttvas lábasban (cocotte-ban) felhevítjük az olívaolajat és a vajat. Beletesszük a csirkedarabokat, és minden oldalukon aranybarnára pirítjuk, körülbelül 8-10 perc alatt. A húst kivesszük, és félretesszük.

3. A mártás elkészítése

Ugyanabban az edényben megfonnyasztjuk a finomra vágott hagymát és fokhagymát. Hozzáadjuk a darabolt paradicsomot, a fehérbort, a kakukkfüvet és a babérlevelet.

4. A csirke párolása

Visszatesszük a csirkedarabokat a lábasba. Lefedjük, és kis lángon körülbelül 30 percig pároljuk, amíg a hús megpuhul.

5. A gomba hozzáadása

A gombát megtisztítjuk és felszeleteljük. A csirkéhez adjuk, majd további 10-15 percig főzzük. Ha szükséges, sóval és borssal utánaízesítjük.

6. Tálalás

A kész ételt frissen vágott petrezselyemmel megszórjuk, és forrón tálaljuk.