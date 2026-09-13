Egy legendás étel születése: a poulet à la Marengo, azaz a marengói csirke története.
Petőfi mégsem halt meg Segesvárnál? Sőt, orosz kém volt? Arany Vörös Rébékje pedig a valóságban is élt? Milbacher Róbert két kisregényében az igazságkeresést, a kutatást szinte krimiszerűen tálalja. Ám rafináltan keveri a lapokat – irodalomtudósként, íróként egyaránt. Rajtunk, olvasókon áll, melyik igazságverzió felé hajlunk. A Variációk a múltra című kötet szerzőjével legendákról, kollektív emlékezetről, a múlt sokféle arcáról is beszélgettünk.
Pompázatos záróünnepséggel zárult a XXXI. Riói Olimpiai Játékok. Kialudt az olimpiai láng, az ötkarikás játékok lobogóját pedig átvette Tokió, amely a következő, 2020-as világjátékok házigazdája lesz. Több szempontból is emlékezetes marad a mostani ötkarikás játékok akár pozitív, akár negatív értelemben. A képre kattintva galéria nyílik!