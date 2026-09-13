Félmillió eurós házassági szerződés

Sok vagy kevés, nehéz eldönteni. A Le Monde adta hírül, hogy vasárnap egy árverésen csaknem félmillió euróért kelt el Napóleon és Joséphine házassági szerződése. A kikiáltási ára 350 000 euró volt, tehát a vásárló, a kéziratok és levelek múzeuma mélyebben nyúlt a zsebébe, hogy megszerezze. A kivételes dokumentum eddig magánszemély birtokában volt.