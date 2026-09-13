Egy legendás étel születése: a poulet à la Marengo, azaz a marengói csirke története.
A múltban az amerikaiak több alkalommal is vásárolt földterületet gazdasági vagy geopolitikai célzattal.
Sok vagy kevés, nehéz eldönteni. A Le Monde adta hírül, hogy vasárnap egy árverésen csaknem félmillió euróért kelt el Napóleon és Joséphine házassági szerződése. A kikiáltási ára 350 000 euró volt, tehát a vásárló, a kéziratok és levelek múzeuma mélyebben nyúlt a zsebébe, hogy megszerezze. A kivételes dokumentum eddig magánszemély birtokában volt.
Letiltották azt az árverést, amelyen a napokban Bonaparte Napóleon halotti ingéért licitálhatott volna a nagy nemzetközi vevősereg. A száműzött császár 1821. május 4.-én küzdött az elmúlás ellen Szent Ilona szigetén, ahol mellette volt hűséges lovásza, Achille Archambault is, hogy enyhítse szenvedéseit.