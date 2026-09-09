Magyar Péter: Berendelte a kormány Hernádi Zsoltot a kormányülésre

visegrádi négyek;Pozsony;Hernádi Zsolt;kormányülés;üzemanyagárak;Magyar Péter;

2026-09-09 16:02:00 CEST

A miniszterelnök holnap Pozsonyba utazik a V4-ek csúcstalálkozójára.

A hajnalig tartó kormányzati egyeztetések és Országgyűlés után, reggeltől ismét ülésezik a Tisza-kormány – jelentette be a Facebookon közzétett videós bejegyzésében Magyar Péter miniszterelnök.

A kormányfő szerint „miközben a kormány ma is fontos döntéseket hoz a magyar emberek és vállalatok érdekében, aközben a bukott hatalom képviselői a csillagokat is lehazudják az égről az államadósság, a költségvetési hiány és az üzemanyagok ára kapcsán.”

Magyar Péter bejelentése szerint a mai, mintegy 38 napirendi pontot tartalmazó kormányülésen szóba kerül egyebek közt a dízel és a benzin ára, amely témában szerinte szintén elképesztő álszentség tapasztalható a Fidesz oldaláról, ugyanis az Orbán-kormány alatt éveken keresztül magasabb volt az üzemanyagár, mint most. A kormányfő az üzemanyagárstop bevezetését azzal utasította el, hogy akkor nagyon hamar készlethiány alakulna ki a kutakon.

A helyzet megoldására a kormány berendelte a mai kormányülésre Hernádi Zsotot, a Mol elnök-vezérigazgatóját a magyar olajtársaság más vezetőivel együtt, hogy arról tárgyaljanak, miként lehetne megfékezni az üzemanyag-drágulást, amelynek fő okaként például a Hormuzi-szoros ügyének rendezetlenségét, és az abból is adódó világpiaci folyamatokat jelölte meg.

A kormányfő ígérete szerint célzott segítséget fognak nyújtani a gázolaj meghajtású autók sofőrjeinek, de nem úgy, hogy készlethiány alakuljon ki a kutakon.

Magyar Péter beszámolt arról is, hogy csütörtökön Pozsonyba utazik a visegrádi négyek (V4) találkozójára, ezzel kezdi meg munkáját a csoport szlovák elnöksége. A kormányfő elmondta, Robert Fico szlovák miniszterelnök Micheál Martin ír miniszterelnököt is meghívta az eseményre.