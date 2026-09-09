Újra feljelentették Pócs Jánost, most éppen személyiségi jog megsértése miatt

Fidesz;botrány;feljelentés;személyiségi jog;Pócs János;

2026-09-09 15:55:00 CEST

A múlt heti után ismét feljelentették Pócs János ellenzéki képviselőt, ezúttal Molnár Zsolt egykori Tisza-aktivista indított eljárást többek között személyiségi jog megsértése miatt.

Zaklatás vétségének megalapozott gyanúja miatt már folyik eljárás, a múlt héten egy ügyészségi beadvány született egyes interjúalanyok lefizetésének gyanúja miatt, most pedig újabb feljelentés született Pócs János - és Panyi Miklós, a Fidesz frakcióvezető- helyettese - ellen, ezúttal személyiségi jog megsértése miatt.

Az ellenzéki képviselő(ke)t Molnár Zsolt jelentette fel a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, aki a „Kormányzás helyett lejáratás” című Pócs János-videóban elhangzottakat kifogásolta, többek között azt, hogy a képviselő a magánbeszélgetésük tartalmát is nyilvánosságra hozta. Molnár Zsolt az a fiatalember, akiről az ellenzéki képviselő ebben az augusztusi videóban azt is állította, hogy 1 millió forintot kapott a Kontrollt működtető alapítványtól az Okoshir.hu-nak adott interjúért. Pócs János a kifizetést egy fotóval támasztotta alá, és egy számlát tett közzé, amelyen kisatírozta az összeget, a közleményt, és a tranzakció dátumát. Más adatok viszont láthatóak, például a tranzakció azonosítója. Ez alapján derült ki, hogy ez valójában egy 10 ezer forintos banki utalás, amely január 27-én történt, és nem az augusztusi „okoshíres” interjú környékén. Ráadásul az egykori Tisza aktivistának a Kontroll utalta vissza a korábbi támogatást. Az ellenzéki képviselő hazugsággyárról beszél, Marci bácsinak nevezi Magyar Mártont, és – ahogy fogalmaz – kellenek neki a Molnár Zsolt-féle labilis figurák.

Csakhogy két héttel korábban, augusztus 12-én éppen ő készített egy sajátos stílusú beszélgetést Molnár Zsolttal. A Pócs-videóknak minden esetben Magyar Péter testvére, Magyar Márton, illetve a miniszterelnök lejáratása a témája.

Múlt héten Lakatos Ádám gyermekvédelmi aktivista tett feljelentést az ellenzéki képviselő ellen, miután a hozzá került információk és bizonyítékok alapján felmerült annak a gyanúja, hogy Pócs János, illetve a vele kapcsolatban álló személyek több esetben anyagi ellenszolgáltatást adhattak olyan személyek részére, akik feladata lehetett egyes személyek megkeresése, lejáratása, befolyásolása. A beadvány mellé egy pendrive-on 35 darab, bizonyítékként szolgáló dokumentumot is mellékelt. Ezt megelőzően Lakatos Ádám közösségi oldalán írt egy nyílt levelet az ellenzéki képviselőnek, amelyben többek között azt kérdezi: „Milyen érzés azért fizetni, hogy valaki azt mondja, amit Ön szeretne? Milyen érzés egy Facebook-posztért 20 000–30 000 forintot fizetni? Illetve: … Ön mondta, hogy bármennyi pénz áll rendelkezésre ahhoz, hogy Magyar Mártont és testvérét, Magyar Péter miniszterelnököt lejárassa, bármi áron.”