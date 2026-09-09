A Transparency Internationalt jelöli szakértőnek a Tisza az MNB-botránnyal foglalkozó vizsgálóbizottságban

Transparency International Magyarország;MNB-botrány;Tisza Párt;

2026-09-09 18:43:00 CEST

Holnap tartják a bizottsági ülést.

A Transparency International Magyarországot jelölik szakértőnek az MNB-üggyel foglalkozó vizsgálóbizottság tiszás tagjai a holnapi bizottsági ülésen – jelentette be Csőszi Attila, a bizottság elnöke és a Tisza párt országgyűlési képviselője a Facebookon.

Csőszi Attila elmondta, már a kezdetektől fogva megvolt a jelöltje, párttársai pedig támogatták ezt. „Most egy olyan független szervezet szakmai tudására van szükség, amely hosszú évek óta foglalkozik a korrupció, a közpénzek átláthatósága és az állami intézmények számonkérhetőségének kérdésével, sőt, kiemelten a világ legnagyobb bankrablásával” – indokolta a döntést.

A bizottság tiszás elnöke kifejtette,

a testület feladata a közpénzek útjának követése, feltárni, hogyan működött az MNB körüli alapítványi- és cégháló, hogyan születtek a döntések, kik hozták meg őket, kik a felelősök és hová tűnt a közvagyon.

Mint ismert, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója az a Ligeti Miklós, aki ugyan szerepelt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöki posztjának esélyesei között, végül sokak tiltakozását kiváltva mégsem őt, hanem Unger Anna politológust választotta meg a testület élére a tiszás kétharmad.