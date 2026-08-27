Ligeti Miklós marad a Transparency International Magyarországnál

Ligeti Miklós;Unger Anna;Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal;

2026-08-27 12:12:00 CEST

Unger Annának nincs jogi végzettsége, de a bizottság szerint ez nem jelentett hátrányt: pályázatában átfogóan bemutatta, hogyan építené fel és működtetné az új hivatalt. A testület végül őt találta a legalkalmasabbnak a vezetői posztra.

– Maradok a Transparency International Magyarországnál – mondta a Népszavának Ligeti Miklós, többet azonban nem kívánt nyilatkozni azzal kapcsolatban, hogy az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság csütörtöki ülésén úgy határozott, hogy Unger Annát jelöli a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal (NVVH) vezetőjének.

Az elnöki tisztségre összesen három pályázó jelentkezett, Unger Anna Róza mellett Ligeti Miklós, valamint Sárvári Nicholas, egy krízismenedzsmenttel és nemzetközi vagyonvisszaszerzéssel foglalkozó cég vezetője.

A bizottság szavazásán Unger hat igen, egy nem és egy tartózkodás mellett kapott támogatást. Ligeti Miklósra négyen szavaztak igennel, négyen pedig tartózkodtak, míg Sárvári Nicholast hárman támogatták, öten tartózkodtak. Mivel az utóbbi két jelölt nem kapta meg a szükséges többséget, végül Unger pályázata maradt versenyben.

A képviselők az elnök mellett az elnökhelyettesi pozíciókról is döntöttek. A jelöltek meghallgatása zárt ülésen zajlott. A közpénzügyi elnökhelyettes személyéről most nem született eredményes döntés, így ezen a területen újabb meghallgatásra és szavazásra lesz szükség. A nyomozati elnökhelyettesi posztra ugyanakkor Tasnádi Katalint javasolta a bizottság. Nyomozati elnökhelyettesnek ugyanakkor Tasnádi Katalint javasolta a bizottság. Hantosi István, a bizottság elnöke szerint jelentős társadalmi figyelem kíséri az új hivatal létrehozását. Az NVVH egyik központi feladata a közvagyon felkutatása és visszaszerzése lehet. A korábbi becslések alapján az érintett vagyon értéke akár több tízezer milliárd forint is lehet, azt azonban egyelőre nehéz megmondani, hogy ebből ténylegesen mekkora összeget lehet majd visszaszerezni. Az is kérdés, hogy az új intézmény milyen gyorsan tudja felépíteni a működéséhez szükséges rendszert.

Mindig kritikus volt a kormánnyal

Unger Anna Róza 2003-ban szerzett politológus diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, majd 2018-ban politikatudományból doktorált. Az ELTE Társadalomtudományi Karán docensként dolgozott, és az elmúlt években több politikai és közéleti műsorban is rendszeresen megszólalt elemzőként. A neve korábban Orbán Balázs doktori védésén is feltűnt: Unger az értekezés opponense volt, vagyis az egyik szakértőként vett részt a doktori dolgozat értékelésében. A védés azért is vált emlékezetessé, mert Unger több ponton kritikus észrevételeket fogalmazott meg Orbán Balázs dolgozatával kapcsolatban. Unger Anna az elmúlt években több alkalommal is kritikusan beszélt a magyar politikai rendszer működéséről.

Nem feltétel a jogi végzettség

Unger kiválasztása azért is érdekes, mert nincs jogi végzettsége. Politológiát tanult, majd politikatudományból szerzett doktori fokozatot, jelenleg pedig egyetemi oktatóként dolgozik. A bizottság szerint azonban az elnöki posztnál nem önmagában a jogi háttér volt a döntő szempont. Hallerné Nagy Anikó úgy érvelt, hogy Unger pályázata részletesen bemutatta, hogyan építené fel és működtetné az új intézményt. A jogi és nyomozati feladatokatra pedig ott vannak az elnökhelyettesek és az egyes szakterületek vezetői. A hivatal eredményeivel kapcsolatban Unger Anna is óvatosan fogalmazott. Szerinte nem reális elvárás, hogy néhány éven belül már számos lezárt bírósági ügy mutassa a szervezet eredményességét. A bizottság szerint ugyanakkor ennél hamarabb is lehetnek látható eredmények, különösen azért, mert az NVVH bizonyos már folyamatban lévő ügyeket is átvehet. Emellett egyes esetekben polgárjogi eszközökkel is lehetőség nyílhat gyorsabb fellépésre.

Nulláról kell felhúzni a hivatalt

Az NVVH egy új intézmény, ezért az első időszak egyik legnagyobb kihívása maga a szervezet felépítése lehet. Ki kell alakítani a hivatal különböző területeinek működését, valamint ki kell választani a megfelelő szakembereket is, akik a jogi, pénzügyi és nyomozati feladatokat végzik majd. Unger Anna Róza a tervek szerint már szeptember 1-jén megkezdheti munkáját, amennyiben az Országgyűlés pénteken támogatja a jelölését.