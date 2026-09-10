A Szerencsejáték Zrt. székházának irodájában készült videóval buzdított a kormányellenes tüntetésen való részvételre a Fidesz újbudai képviselője

Fidesz;tüntetés;Szerencsejáték Zrt.;Szabó László;

2026-09-10 09:10:00 CEST

Az állami cég kivizsgálja az ügyet.

A 100 százalékban állami tulajdonú Szerencsejáték Zrt. Csalogány utcai székházának irodájában készítette el Szabó László újbudai fideszes önkormányzati képviselő azt a videóját, amiben a múlt szombaton tartott, Kossuth téri kormányellenes tüntetést harangozta be - írta meg a Telex.

A lap megkeresésére a Szerencsejáték Zrt. sajtóosztálya azt írta, az ügyet kivizsgálják, és az eset súlyához mérten megteszik a szükséges intézkedéseket.

Szabó László a múlt szombati Ne féljetek! 2.0 – Nem tetszik a rendszer? Nem vagy egyedül! címmel megtartott fideszes tüntetés egyik fő szervezője volt, az eseményen egyebek közt Huth Gergely fenyegetőzött, de felszólalt Skrabski Fruzsina, Mónus Benjámin, Tóth Elizabeth, Kurucz Dániel és Dezse Balázs is.

A fideszes politikus önkormányzati képviselősége mellett a Szerencsejáték Zrt. megbízott vezérigazgatójának, Pozsgai Balázsnak a kabinetfőnöke. Júniusig az állami céget az Orbán családdal közeli kapcsolatot ápoló Guller Zoltán irányította, akit Kármán András pénzügyminiszter azóta menesztett. Szabó az ő hivatali ideje alatt is ebben a pozícióban dolgozott.

A Telex úgy tudja, hogy Szabó László videója a cég dolgozói körében is feltűnést keltett, a lap egy olvasója szerint a vállalati családi sportnapon is ez volt a téma. Azt találgatták, hogy vajon munkaidőben vette-e fel a videót, illetve segítettek-e neki más munkatársak.

A Szerencsejáték Zrt. sajtóosztálya a lap megkeresésére leszögezte, általános szabály, hogy a munkavégzés helyét a munkavállalók nem használhatják magáncélra, és munkaidőben nem végezhetnek magáncélú tevékenységet.

„A megküldött videót látva ez a szabály sérült” - állapította meg a cég, hozzátéve, az ügyet kivizsgálják és megteszik a szükséges lépéseket.

Ami magát a tüntetést illeti, az állami cég úgy válaszolt: „A Szerencsejáték Zrt. a magyar gazdaság egyik meghatározó szereplője, és mint ilyen, tevékenységének fókuszában az üzleti céljai szerepelnek és véleményt is kizárólag üzleti céljaival kapcsolatban formál.”