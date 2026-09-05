„Eljön a revans ideje, hamarabb, mint gondolnák!” – hangzott el a Kossuth téren tartott kormányellenes tüntetésen

ellenzék;Kossuth tér;kritika;fenyegetés;Fidesz-KDNP;jobboldal;kormányellenes tüntetés;influenszer;

2026-09-05 20:55:00 CEST

Jobboldali megmondóemberek akartak lelket önteni a NER megmaradt híveibe a Kossuth téren. Úgy tűnik, a Tisza Párt, a Tisza-kormány és Magyar Péter miniszterelnök szidalmazásában egység van, azonban a felszólalók zöme inkább hallgatott a Fidesz vagy a KDNP jövőbeni szerepéről.

A Kossuth tér egy része megtelt a Köztér által szervezett rendezvény, a Ne féljetek 2.0 néven meghirdetett szombati tüntetésen, ahol nem a volt kormánypártok, a Fidesz és a KDNP politikusai, másod vagy harmadvonalbeli emberei, hanem inkább korábbi propagandisták, megmondóemberek vitték a prímet a felszólalók sorában – derült ki a Telex tudósításából, ahogyan az is, hogy a beszédek között nem nagyon lehetett találni olyat, amely a jelenlegi parlamenti ellenzéktől várná az április 12-én hatalmas választási vereséget szenvedett, úgynevezett jobboldal feltámadását.

A szervezőként felkonferált Renge Zsolt - aki egy korábbi időközi parlamenti választáson a DK-s Varju Lászlótól szenvedett súlyos vereséget - a szerinte működőnek hirdetett szeretetországot, illetve annak látványát hiányolta, viszont rengeteg elképesztő dolgot tapasztalt: „folyamatos gyűlöletkeltést, uszítást, jogállam- és alkotmányellenes intézkedések sorozatát, az állami intézmények vezetőinek fenyegetését majd eltávolítását”. Mónus Benjámin beszéde már nem csak a Tisza Párt politikájának elutasításáról szólt, de a jelenlegi ellenzék taktikájának hiányosságait is felvetette, s ahogy fogalmazott, a jelenlegi filmnél jobbat forgatna. – A magyarság egy valóban normális, működőképes és valóban emberséges Magyarországot akar. Ahol a politikai nem toxikus, a hatalom nem cél, hanem eszköz. Ez az ország most elképzelhetetlennek tűnik – mondta Mónus, viszont a szélsőséges gondolkodást zsákutcának nevezte.

Dezse Balázs visszatért a hőség miatti energiaválsághoz, amikor szerinte az emberek már egymást jelentették fel, ha a szomszédjuk rosszkor locsolt. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) bírálata mellett érdekes volt, hogy éppen a közpénz felhasználásának vizsgálata nem tetszett neki, mert szerinte „a közpénz egy kirekesztő stigma lett, olyan mint a homofób, a kirekesztő vagy éppen a náci”.

Huth Gergely, az egykori Pesti Srácok főszerkesztője, most a Revans alapítójaként szólalt fel, és buzdító beszéddel állt elő. Szerinte most bontják le és verik szét azt a körülöttünk lévő világot, amit a rendszerváltoztatás óta ők felépítettek. Szerinte a független közmédia testületbe egy „moszkovita, egy kőkomcsi és egy soros féle libernyákot jelölnek a tiszások”. Majd Lannert Judit, Ruff Bálint, Unger Anna nevét sorolva hazárulóztatta és fütyültette egy kicsit a közönségét, bűnbanda tagjainak nevezve a minisztereket és az NVVH-elnököt. – „Eljön a revans ideje, hamarabb, mint gondolnák! Eljön a valódi elszámoltatás, és ezek a quislingek ott fognak állni pőrén a magyar, tiszta magyar szívű emberek ítélőszéke előtt!” – fenyegetőzött Huth Gergely.

Skrabski Fruzsina egy nagy és erős civil összefogásról beszélt, amellyel a hatalom kénytelen lesz tárgyalni. Huth Gergellyel szemben azonban ő éppenhogy nem ravansot, hanem békés, korrupciómentes országot szeretne. Állította, április 12-én a magyarok a békére és a szeretetország ígéretére szavaztak, belefáradtak a gyűlölködésbe. Nem úgy Tóth Elizabeth, a Dobbanjon Mozgalom vezetője, aki szerint Orbán Viktor a valaha volt legjobb miniszterelnök, míg Magyar Péter Magyarország bohóca, akitől ők nem félnek. Végül, hogy pozítív gondolatokkal búcsúzzanak, Kurucz Dániel mégiscsak kimondta a Fidesz nevét, célként nevezve meg, hogy 2030-ban kétharmaddal verje meg a Tisza pártot.