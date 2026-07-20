Volt, hogy egy nap alatt csaknem 6,3 milliárdot szórtak ki a Szerencsejáték Zrt.-ből, ez a pénz az utolsó fillérig Romániában működő szervezetekhez került

Fidesz;támogatás;szerencsejáték;Szerencsejáték Zrt.;Orbán Ráhel;Csetényi Csaba;

2026-07-20 08:06:00 CEST

De befejezetlen Puskás-sorozatra, Rogán Antal egykori Pasa parki szomszédjához és Orbán Ráhel álmára is jutott támogatás.

Nemcsak a Nemzeti Kulturális Alapnál zajlott fokozottabb tempóban a támogatások osztogatása az áprilisi választás előtt, hanem a Szerencsejáték Service Kft.-nél, az állami lottótársaság támogatásainak elosztásával megbízott leányvállalatánál is – írja a 444.

Bár a Szerencsejáték Service időről időre közzéteszi a támogatottak listáját , az nem ismert, pontosan milyen célra is adták a pénzt. Ezt kérte ki közérdekű adatigényléssel 2021-ig visszamenőleg a portál. Az adatokból pedig látszik, hogy 2026 elején felpörgették a támogatások odaítélését,

ugyanis három hónap alatt 6,2 milliárd forint sorsáról döntöttek, ami több mint a fele annak, amit tavaly egész évben megítéltek.

A portál összesítése alapján a 6,2 milliárd forintos támogatás 75 százaléka, 4,7 milliárd forint hat szereplő között oszlik meg:

a Közép-Európai Idegsebészeti Alapítvány kapta a legtöbbet, 1,8 milliárd forintot, hogy a Semmelweis Egyetem Idegsebészeti és Neurointervenciós Klinika részére vegyenek egy Leksell Gamma Knife Espirit eszközt;

a Magyar Olimpiai Bizottság 852,2 milliót kapott;

a Semmelweis Egyetem 530 milliós támogatásban részesült, hogy a Stroke Centrumnak vegyenek egy Mobil Stroke Egységet;

Rogán Antal egykori Pasa parki szomszédja, Csetényi Csaba cégei, a KOD Média Kft.,

illetve a Network 360 Kft. összesen 740 milliót kaptak;

míg az Orbán Ráhelhez kötődő Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány 708,6 millióhoz jutott.

A kikért dokumentumok szerint Csetényi Csaba cégei most előre szerették volna bebiztosítani a karácsonyi vásárok forrását is, tavaly ugyanis csak ősszel igényeltek támogatást a Bazilika melletti adventi vásárhoz, a Vörösmarty Classic XMAS néven futó eseményhez, és a Varázsligethez. Jóval többet is akartak volna, mint 2025-ben: míg a tavalyi eseményekre elég volt nekik 50-50 millió forint, most akár ennél négyszer többet igényeltek egy eseményre. A legtöbb pénzt a tavaszi vásárra kérték, 230 milliót, míg a Vörösmarty Classic XMAS-re 190 milliót.

A Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány a turisztikai „belföldi kereslet ösztönző print és televíziós kampányra” kérte és kapta a pénzt. Ez alapvetően a „Magyarország vár” című kiadvány elkészítését és megjelentetését szolgálta.

A megkapott dokumentumok alapján egyébként

a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány volt az, amelyik magasan a legtöbb támogatást kapta a Szerencsejátéktól 2021 óta, összesen 3,9 milliárd forintot.

a második legnagyobb támogatást összegyűjtő szervezet az RMDSZ-es Iskola Alapítvány volt 2,7 milliárd forinttal – ezt egyszerre, 2025. december 18-án ítélte oda nekik a Szerencsejáték Service. A pénzből a Minerva Kulturális Központot akarják megvalósítani Kolozsváron.

a harmadik legtöbb pénzt a Magyar Olimpiai Bizottság szedte össze, 2,3 milliárd forintot.

a Symphonic Concert Management Kft. összesen 745 millió forintot kalapozott össze öt év alatt a Szerencsejátéktól, amit koncertturnék költségeire kért Havasi Balázs zongorista cége. A megkapott támogatási szerződésekben kitakarták, hogy kinek a turnéjára kért pénzt a Havasival szorosan összefonódott, a zongoraművész koncertjeit szervező cég.

a Demjén Ferenc-koncertekért felelő Rózsa Records 579 milliót szedett össze.

az Edda koncertjeiért felelős P. Management 298 millió forintot kapott.

az Immerzív Művészet Kft. – amely a Nemzeti Kulturális Alaptól is kapott 300 millió forintot a választás előtt – az elmúlt években a Szerencsejáték Service-től is begyűjtött 350 milliót. Mindhárom kérelem tárgya a „Recirquel Társulat: Walk My World szuperprodukció a Millenáris Nagycsarnokban” volt. Ez az az „immerzív” show, amire Orbán Ráhel is vágyott.

De ugyanazon a napon, 2025. december 18-án, amikor a Minerva Központra megítélték a 2,7 milliárdot, még pár milliárd kiosztásáról döntöttek a Szerencsejátéknál:

1,595 milliárd forintot ítéltek meg a 2024-es alapítású Asociata Pro Golumba szervezetnek, amely a hargitai Nagygalambfalván tevékenykedik. A pénzt az Erdélyi Költők és Írók Parkjára, egy turisztikai és kulturális komplexum építésére kapták.

1,25 milliárd forintot adtak a Királyhágómelléki Református Egyházkerületnek a Zilahi Református Wesselényi Kollégium új épületének befejezésére.

és ezen a napon kapott 751,6 millió forintot a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség is a zarándokházának a felújítására.

A dokumentumok alapján tehát egyetlen nap alatt, tavaly karácsony előtt összesen csaknem 6,3 milliárd forint sorsáról határoztak a Szerencsejáték Service központjában, ami az utolsó fillérig Romániában működő szervezetekhez került.

A 444 cikkéből ugyanakkor számos már érdekesség is kiderül, például

a Mathias Corvinus Collegium Alapítványnak kiadott szponzorálási szerződés alapján mindössze 5 millió forintot kértek és kaptak a 2022. július 28–30. között megrendezett MCC Fesztre Esztergomban. Hogy mikor nyújtották be a támogatási kérelmet, az nem derül ki a papírokból, viszonta szponzorációs szerződést majdnem két hónappal később, szeptember 20-ai dátummal írták alá. A szövegezés nem utal visszamenőleges hatályra, az jövő időben van megfogalmazva.

utólagosan megkötött szponzorációs szerződést írtak alá a Szijjártó Péter testvéréhez kötődő TRP Hungary Kft.-vel is 2023. június 9-én. Ennek értelmében 5 millió forintos szponzorációt adott a Szerencsejáték a 2023. május 25–27. között rendezett Salgó Rallyra.

Mészáros Lőrinc cége, a Kultúra a Magyarságért Kft. összesen 50 millió forintot kapott arra, hogy megrendezze a Keresztúri Esteket. A cég az idei évet leszámítva 2021 óta minden évben megigényelte és meg is kapta a maga 10 millió forintját.

a Szerencsejáték filmekkel kapcsolatban is kötött támogatási szerződéseket, az egyik ilyen 2023 januárjában született meg, aminek értelmébena Bayer Zsolt tulajdonában lévő 1100 Év Kft. kapott 40 millió forintot a Mongóliáról szóló Szent Kelet varázsa című sorozathoz. A tizennégy részes sorozat producere Kálomista Márton volt, Kálomista Gábor producer fia.