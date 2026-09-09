Szektorbezárásra büntette az MLSZ a Ferencvárost, de nem a halállal fenyegető molinó miatt

FTC;büntetés;DVSC;MLSZ;

2026-09-09 21:53:00 CEST

Büntetést kapott a DVSC is.

Ülésezett a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) Fegyelmi Bizottsága: ez az első alkalom azóta, hogy a Ferencváros ultrái az Újpest elleni vasárnapi mérkőzésen odáig mentek, hogy halállal fenyegető molinón üzentek azoknak, akik a füstbe ment Fradiváros-projekt 25 milliárd forintos állami támogatását kezdték firtatni. „Szeresd a Fradit, és boldog leszel, ha bántod a Fradit, halott leszel, szeresd a Fradit, és szurkolj velünk, ha bántod a Fradit, agyonverünk!” – ez az üzenet volt olvasható a lelátón, egyebek között.

Az MLSZ Fegyelmi Bizottsága (FEB) mai ülésén büntetést szabott ki a Fradira, de egyelőre nem emiatt: az MLSZ honlapján közzétett közlemény szerint egyelőre az egy héttel korábbi, Felcsút elleni mérkőzés került górcső alá. „A FEB az FTC-t a Puskás Akadémia elleni mérkőzéssel kapcsolatban szurkolóinak megbotránkoztató és diszkriminatív kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi és elrendeli 1 soron következő hazai férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen a Groupama Aréna B3 szektorának lezárását” – írták.

A közlemény jelzi, hogy a szektorbezárás büntetés végrehajtását 6 hónapra felfüggesztik, ugyanakkor a korábbi vétségek próbaidőn belüli ismételt előfordulása miatt elrendelték a sportszervezetre korábban kiszabott, 1 soron következő hazai NB I-es férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló szektorbezárás-büntetés végrehajtását is.

A közlemény szerint büntetést kapott a Debrecen is: a tájékoztatás alapján a FEB a DVSC-t az MTK Budapest elleni mérkőzésen szurkolóinak megbotránkoztató és diszkriminatív kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezte és elrendelte 1 soron következő hazai férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen a Debreceni Nagyerdei Stadion B5, B6, B7 szektorainak lezárását.

A gyilkossággal fenyegető Fradi-molinóval kapcsolatban az MLSZ korábban azt közölte a hvg.hu-val, hogy az FTC-Újpest meccsen tapasztalt megnyilvánulások „túlmutatnak a fegyelmi eljárás határain”, továbbá, hogy „az ügy a súlyossága miatt elsősorban a rendőrség és az igazságszolgáltatás hatáskörébe tartozik.”