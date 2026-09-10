„Tegyetek úgy, mintha én is indulnék” – Donald Trump már készpénzzel kecsegteti a szavazókat a félidős választások előtt

Irán;USA;Nigéria;Venezuela;Egyesült Államok;Szíria;félidős választások;Donald Trump;amerikai kongresszus;

2026-09-10 15:35:00 CEST

Az amerikai elnök támogatottsága rekordot jelentő mélyponton van, s a republikánusoknak egyre nagyobb terhet jelent Trump személye a novemberi félidős választások előtt. Az elnök osztogatásba kezdene kongresszusi többségének megtartása érdekében.

Teljesen szokatlan esemény kezdődött tegnap Dallasban a Republikánus Párt nemzeti szervezeténél. A politikai szokásrend szerint a két nagypárt kizárólag az elnökválasztás évében hívja össze az országos szervezetet, ahol a párt elektorai hivatalosan is elnökjelöltnek választják a kiválasztott politikust. Ezúttal azonban semmi ilyen nem történt. A Trump elnök által összetrombitált kétnapos esemény célja a fogyatkozó harci morál felélesztése volt a republikánus képviselőkben és szenátorokban.

„Kérlek titeket, hogy tegyetek úgy, mintha én is indulnék” – ez volt Trump mottója az eseményre, tudván: a korábbi választásokon a neve mindig segítette a szavazólap alsóbb részén szereplő jelölteket is.

Egy meglepetéssel is készült:

ígérete szerint minden felnőttkorú amerikai 5000 dollár (valamivel több mint 1,5 millió forint) készpénzzel gazdagodik, ha a republikánusoknak sikerül megtartani többségüket a kongresszus mindkét házában.

Az újságírók elvégezték a gyors fejszámolást, és ez a meglepetés körülbelül 1,3 billió dollárjába fájna a szövetségi költségvetésnek, a részletekről pedig nem esett bővebben szó az elnök részéről.

Felmerülhet a gyanú tehát, hogy a bombasztikus bejelentés mögött csupán a lesújtó közvélemény-kutatások miatti kétségbeesés állhat.

Ami a felméréseket illeti, azok tényleg nem reménykeltők. Az NBC hírcsatorna szerkesztősége által vasárnap közzétett felmérés szerint az amerikai felnőtt lakosságnak csupán a 34 százaléka elégedett Trump teljesítményével, míg 64 százalékuk nem helyesli az elnök második időszakának tevékenységét. Ez az érték a legalacsonyabb, amit az NBC News valaha mért Trump két elnökségének történetében.

Az elnök népszerűtlensége főként az évek óta húzódó megélhetési válságnak tudható be, a rossz választói közérzet pedig veszélybe sodorhatja a csatatérnek számító választókerületekben induló republikánus jelölteket. Trump tovább hangoztatta, hogy „lejjebb viszik az árakat”, amik a demokraták miatt nőttek meg, „a benzinárak pedig hamarosan csökkenni fognak, amint megnyerjük az iráni háborút”. Az izolacionista, a Bush- és Reagan-adminisztrációk nevéhez kötött „örökös külföldi háborúk” befejezése Trump egyik fő ígérete volt a 2024-es elnöki kampányában is.

A valóság ezzel szemben az, hogy Venezuelában az amerikai hadsereg felemás rezsimváltást erőszakolt ki (értsd: úgy ment Maduro, hogy Delcy Rodríguez alelnök ma is a helyén van), az Iszlám Állam maradék csoportjait felszámoló műveleteket hajtott végre Szíriában, Szomáliában és Nigériában, valamint Izraellel közösen háborút indított Irán ellen az iszlám köztársaság rendszerének megdöntésére. A február óta tartó háború vége továbbra sem látszik, Irán azonban a globális energiabiztonság és -kereskedelem kulcsfontosságú átjáróját, a Hormuzi-szorost továbbra is lezárva tartja, ami nemcsak az amerikai benzinárakra gyakorolt negatív hatást, de a délkelet-ázsiai régió szövetségeseinek energiaellátását is veszélyezteti.

Az is az amerikai belpolitika egyik ismert mintázata, hogy a hivatalban lévő elnök pártja a félidős választásokon elveszíti legalább a képviselőház feletti kontrollt. Trump ennek a trendnek a megváltoztatására is felhívta a Dallasban összegyűlteket. Az eredmény egyelőre kétségesnek látszik.

Az esemény legnagyobb meglepetésvendége John Fetterman demokrata szenátor volt Pennsylvaniából, aki videóüzenetet küldött a résztvevőknek. Fetterman kapcsolata saját pártjával legalábbis hullámzó volt az elmúlt években, ennek oka főként Izrael melletti töretlen kiállása, a gázai háború sok tízezres civil áldozata ellenére is.

Üzenetében Fetterman egy republikánus szenátortársa, David McCormick újraválasztására szólított fel, és a saját választóinak is üzent. „Együtt dolgozunk Trump elnökkel azon, hogy harcoljunk és megvédjük az acélmunkás-életmódot itt, az acél völgyében” – fogalmazott a Pennsylvania állambeli nehézipari munkahelyekre utalva. Fetterman bizonyára nem szerez jó pontokat a Demokrata Pártban ezzel a vendégszereplésével, bár pártváltásának lehetőségét tagadta, „örök életre szóló demokratának” nevezve magát.