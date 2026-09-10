Alkotmánybíróság;Országgyűlés;titkosszolgálat;szavazás;Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára;szakképzési törvény;

Kedden titkos szavazáson választják meg az Alkotmánybíróság új tagjait

A jelölteket az igazságügyi bizottság hétfőn hallgatja meg.

Jövő héten ismét két napon át ülésezik az Országgyűlés, a hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, kedden döntenek képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól.

György Bálint, az Országgyűlés sajtófőnöke a házbizottság csütörtöki ülése után arról tájékoztatott, hogy az interpellációs időszakot követően bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitáját tartják, amelyekről kedden szavaznak a képviselők.

A keddi ülésnap elején megemlékeznek a demokrácia nemzetközi napjáról, majd zárószavazások következnek. A képviselők döntenek

  • a szakképzésről törvény módosításáról,

  • az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról 

  • és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló javaslatról,

  • az egyes igazságügyi törvények módosításáról

  • és az alaptörvény tizenhetedik módosításával összefüggésben az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények módosításáról.

Ezt követően titkos szavazáson választják meg az Alkotmánybíróság új tagjait. A jelölteket az igazságügyi bizottság hétfőn hallgatja meg és sikeres megválasztásukat követően esküt tesznek.

A szavazások után a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó előirányzat-átcsoportosítás és az egyes koncesszióval összefüggő törvények módosításáról szóló javaslatok általános vitáját tartják.

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