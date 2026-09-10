Alkotmánybíróság;Országgyűlés;titkosszolgálat;szavazás;Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára;szakképzési törvény;

2026-09-10 12:09:00 CEST

Kedden titkos szavazáson választják meg az Alkotmánybíróság új tagjait

A jelölteket az igazságügyi bizottság hétfőn hallgatja meg.