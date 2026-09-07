Alkotmánybíróság;korhatár;távozás;vagyonnyilatkozat;juttatások;Polt Péter;

2026-09-07 08:32:00 CEST

Gyorsan leadta záró vagyonnyilatkozatát Polt Péter

Az Alkotmánybíróság volt elnöke, aki hét ingatlan tulajdonosa, a három havi végkielégítésén kívül két évig még személyes gépkocsihasználatot, kétfős titkárságot is igénybe vehet.