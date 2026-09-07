Gyorsan leadta záró vagyonnyilatkozatát Polt Péter

Polt Péter egy héten belül leadta a záró vagyonnyilatkozatát, miután szeptember 1-jével távozni kényszerült az Alkotmánybíróság éléről – írja a 24.hu. A testület volt elnökének megbízatása az Országgyűlés kétharmados tiszás többsége döntése nyomán szűnt meg, miután már elmúlt 70 éves, és az alkotmánybírók számára ismét életbe lépett ez a korhatár.
Az egykori legfőbb ügyésznek, majd az Alkotmánybíróság elnökének azonban nincs oka az aggodalomra, ugyanis gyors bevallása nyomán olyan juttatásokat vehet igénybe három havi végkielégítésén kívül, mint a két évre biztosított személyes gépkocsihasználat és a kétfős titkárság.
Polt Péter az Alkotmánybíróság honlapján közzétett vagyonnyilatkozata szerint hét ingatlannal is rendelkezik:
egy II. kerületi 110 négyzetméteres lakás, garázzsal;
egy XII. kerületi 107 négyzetméteres lakás, amit 150 millióért vett 2020-ban;
Balatonfüreden egy 62 négyzetméteres lakás, amit 50 millióért vásárolt 2016-ban,
az ausztriai Bad Kleinkirchheimben egy 35 négyzetméteres lakás (165 ezer euróért vette);
Fónyon egy 30 négyzetméteres gazdasági épület;
Lovason egy 708 négyzetméteres telek, hétvégi házzal;
Bárdudvarnokon egy 2588 négyzetméteres szántóval.
Az Alkotmánybíróság volt elnökének számláján 11,5 millió forint és 504,6 ezer euróval (184 millió forint) szerepel, és arra is fény derült, hogy az általa vezetett testület mellett a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről is kapott fizetést, ahol tavaly tanszékvezetőként havi nettó 629 ezer forintot keresett.Örökölte Polt Péter fürdőszobás irodáját a lemondott legfőbb ügyészÚgy tűnik, az Alkotmánybíróság simán belenyugodott Polt Péter bukásába, az átmenetre is van már megoldásMagyar Péter: Az Alaptörvény 17. módosítása nem a jogállam vége, hanem annak a kezdete