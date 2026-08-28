A Fidesz az Alkotmánybírósághoz fordul, szerinte az NVVH maga az ÁVH

Fidesz;Alkotmánybíróság;AVH;NVVH;

2026-08-28 14:50:00 CEST

Felvet néhány kérdést, hogy a valódi ÁVH adott esetben még élő áldozatai mit szólnának ehhez a hasonlathoz.

A Fidesz-frakció „Tisza ÁVH”-nak nevezte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt (NVVH) és „politikai komisszárnak” Unger Annát, a szervezet pénteken megválasztott elnökét, valamint közölte, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul a szervezetről szóló törvény ügyében.

Unger Anna megválasztását követően a korábbi kormánypárt az MTI-hez eljuttatott közleményében azt közölte, elfogadhatatlan egy olyan szervezet létrehozása, amely felett nincs valódi bírói kontroll, és amely „besúgóhálózatot hoz létre, lehallgat és anyagilag tökretesz embereket”.

A közpénzek közpénzjellegével gyakorta kreatívan sáfárkodó korábbi kormánypárt szerint „minden jel arra utal”, hogy a szervezet koncepciós eljárásokat fog indítani Tisza Párt és Magyar Péter politikai megrendelései alapján. Unger Annának semmilyen gyakorlati, vagy vezetési tapasztalata nincs, és jogi végzettséggel sem rendelkezik - hangsúlyozta a Fidesz, amely szerint a kiválasztás legfőbb szempontja a tiszás pártlojalitás volt.

„A Tisza által irányított ÁVH olyan jogkörökkel fog rendelkezni, ami összeegyeztethetetlen a jogállamisággal, súlyosan sérti a tisztességes eljárás elvét és jogorvoslathoz, a tulajdonhoz és vállalkozáshoz való jogot, az egyenlő bánásmódot, valamint a magánszféra védelmét” - írták, hozzátéve, a hivatal bárki ellen vizsgálatot indíthat, nyomozhat, vádat emelhet, vádképviseletet elláthat, folyamatban lévő ügyeket elvonhat, emellett lehallgathat, kényszerítő eszközről dönthet, fedett nyomozót alkalmazhat és besúgóhálózatot építhet ki. Ezenkívül a Tisza felruházta azzal a joggal is, hogy bárkinek a magánvállalkozását saját felügyelete alá vonhassa, aki valaha dolgozott egy iskolának, kórháznak, önkormányzatnak vagy bármilyen állami szervezetnek - olvasható a Fidesz értékelése.

Pénteken megválasztotta Unger Anna politológust a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökének az Országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen, hét nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnökhelyettese Tasnády Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség ügyésze lett, ő 139 igen és hat nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnökhelyettes megbízatása szeptember 1-jétől hat évre szól. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből.