Egy időre elérhetetlenné vált a Mandiner, de azóta újra olvasható az archívum

archívum;Mandiner;Fidesz-propaganda;

2026-09-10 15:23:00 CEST

Egy disclaimer fogadja a leállított a honlap látogatóit.

Szerda estétől egy időre elérhetetlenné vált a mandiner.hu oldal, azóta viszont újra olvasható a fideszes médiatermék archívuma a következő disclaimerrel: „Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a Mandiner tartalomszolgáltatása megszűnt, azon kizárólag korábban közzétett archív tartalmak érhetők el.”

Hogy mi volt az oka az egynapos leállásnak, az egyelőre nem világos, mindenesetre többen kifogásolták, hogy nem elérhető az archívum, így a probémát orvosolták, a jövő történészeinek pedig lesz módjuk elemezni az Orbán-kormány szócsöveként működött lap tevékenységét.

Tavaly a Mandiner még 390 millió forintnyi állami hirdetést kapott. A korábban a több száz fideszes propagandaterméket tömörítő KESMA ernyője alatt működő lap azért lett villámgyorsan kiszolgáltatva a Magyar-kormánynak, mert a KESMA-tól a Fidesz káderképzőjeként ismert Mathias Corvinus Collegiumhoz került át, amelyet egy közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványon (kekva) keresztül tömtek ki közpénzzel. Miután pedig a kekvákat az új kabinet megszüntette, a fideszes sajtótermék is kormányzati fennhatóság alá került, amely nem tartotta fontosnak a puritán Fidesz-propagandát terjesztő Mandiner fenntartását.

A lapnál már nyáron súlyos leépítést hajtottak végre, illetve leállt a nyomtatott hetilap kiadása is, majd Magyar Péter miniszterelnök szeptember elején bejelentette, hogy Kármán András pénzügyminiszter menesztette a Mandiner kiadójának vezérigazgatóját, egyben „leállításra kerül a hazug propagandalap mindennemű finanszírozása”.

Az ugyanakkor a Fidesz háza táján is többeket meglepett, hogy a korábbi kormánypárthoz köthető sajtótermékek gyors összeomlása ellenére az elmúlt 16 év során közpénz-százmilliárdokkal kitömött oligarchák mindezidáig nem nagyon igyekeznek a szorult helyzetbe került médiaorgánumokat megmenteni.