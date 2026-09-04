Kármán András kirúgta a Mandiner kiadójának vezérigazgatóját

Mandiner;Fidesz-propaganda;Magyar Péter;Kármán András;

2026-09-04 17:26:00 CEST

Egyben a propagandaorgánum finanszírozását is megszüntetik.

Kármán András pénzügyminiszter utasítására felmentették a Mandiner nevű lapot kiadó cég vezérigazgatóját - jelentette be Magyar Péter a Facebookon, hozzátéve, „a mai nappal megszűnik a hazug propagandalap mindennemű finanszírozása.”

Minderre úgy kerülhetett sor, hogy a Mandiner 2025-ben a Fidesz káderképzőjeként ismert Mathias Corvinus Collegium (MCC) tulajdonába került, amelyet az azt működtető közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványon (kekva) keresztül tömtek ki közpénzzel. Miután a Magyar-kormány a kekvarendszer megszüntetéséről döntött, az MCC alapítványa is megszűnt, ezzel pedig a Mandiner stabil finanszírozása is. A lap sorsa tehát végső soron a kormányzati szándéktól vált függővé, ahonnan aligha számíthattak jóindulatra annak fényében, hogy puritán Fidesz-propagandát közvetítettek. A print hetilap kiadását már augusztus elején felfüggesztették, a dolgozók több mint felét, közel 60 embert pedig már júniusban elbocsátották.

Az MCC Média Holding Zrt. vezérigazgatója Kereki Gergő volt, aki korábban a Mandiner főszerkesztő-helyetteseként és az online portál főszerkesztőjeként működött. A lapot 2017-ben vásárolta fel Tombor András, ezt követően pedig fokozatosan irányba állították és az elmúlt évekre egyre silányabb minőségű Fidesz-propagandát követített.