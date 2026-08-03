Megszűnt a Mandiner nyomtatott kiadása

nyomtatott sajtó;megszüntetés;Mandiner;

2026-08-03 20:26:00 CEST

A Fidesz-közeli lap utolsó száma a múlt héten, július 30-án jelent meg, Schmidt Máriával a címlapján.

Sajnálattal közöljük, hogy a Mandiner Novum Nonprofit Zrt. felfüggeszti a Mandiner print hetilapjának kiadását. Ez azt jelenti, hogy a lap ezen a héten már nem jelenik meg, a július 30-ai, most még elérhető lapszámunk az utolsó – jelentette be a hetilap szerkesztősége a mandiner.hu oldalon. Közleményükben emlékeztettek, hogy első lapszámuk 2019 szeptemberében jelent meg. – „Célunk a kezdetek óta az volt, hogy – a nyomtatott sajtó örökségével, hivatásával és felelősségével tisztában lévén – hiteles, mértéktartó, tisztességes, olvasóinkat szolgáló újságot készítsünk hétről hétre, több mint hatvan oldalon” – állították.

„Hetilapunk a mögöttünk hagyott, turbulens hazai és nemzetközi évek krónikája volt – megtiszteltetésnek tartjuk, hogy a 2020-as évek rendkívül gyorsan és végletesen megváltozó hazai nyilvánosságában, a közbeszéd mostani állapotai közepette egy másféle hangvételt képviselő print lapot készíthettünk, amit számosan hétről hétre olvasásra, megvásárlásra és előfizetésre méltónak találtak. Azon előfizetőink részére, akik a felfüggesztés időpontját követő időszakra eső díjat előre megfizették, társaságunk vállalja a még igénybe nem vett időszakra eső előfizetési díj időarányos visszatérítését” – zárul a közlemény, amelyből kiderült, hogy a felfüggesztés valójában megszűnést jelent.

A hivatalos bejelentés előtt órákkal saját értesülései alapján írta meg a Magyar Hang, hogy a múlt csütörtöki, Schmidt Mária-címlapos Mandiner volt az utolsó nyomtatott lapszám, ettől a héttől már nem jelenik meg az újság. A hírt a jelek szerint eddig nem akarták nagydobra verni, a címlapon sincs semmiféle utalás arra, hogy ez lenne az utolsó. Az már júniusban kiderült, hogy megszűnhet az addig MCC-tulajdonban lévő nyomtatott újság, amely időközben átkerült a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Ruff Bálint felelősségi körébe. A laptól, ahogy arról mi is beszámoltunk, már abban a hónapban elküldték a dolgozók több mint felét, közel hatvan embert.

A 2026. június 18-i kormányszóvivői sajtótájékoztatón a Telex kérdésére, mi lesz a Mandiner sorsa, Vitézy Dávid arról beszélt, noha az MCC-nek része a lap, „a kormány nem szeretne főszerkesztői feladatokat ellátni” az újságnál. Megjegyezte, valójában az előző kormány csinált ilyesmit, közpénzből a Mandineren propagandát jelentetett meg, ezzel a gyakorlattal szeretnének szakítani. „Az állam visszaveszi az alapítói jogokat, és nem engedi meg, hogy közvagyont magáncégként kezeljenek ezek a vagyonkezelő alapítványok, és ez része az uniós pénzek hazahozatalának” – magyarázta akkor miniszter.