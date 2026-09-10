Magyar Péter nyilvánosságra hozta a Tisza párt öt alkotmánybíró-jelöltjét, Ligeti Miklós is köztük van

Ligeti Miklós;alkotmánybíró-jelöltek;öt jelölt;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-09-10 19:10:00 CEST

A miniszterelnök megerősítette, a hétfői bizottsági meghallgatások után kedd délelőtt választják meg az új alkotmánybírókat.

A Tisza ígéretéhez híven olyan jelölteket javasol alkotmánybírónak, akik minden szempontból megfelelnek nemcsak az Alaptörvény előírásainak, de minden szakmai követelménynek – közölte csütörtök délutáni Facebook-posztjában Magyar Péter.

A miniszterelnök egyenként felsorolta, egyben röviden be is mutatta a jelölteket:

Chronowski Nóra - egyetemi tanár, az MTA doktora, alkotmányjogász;

Ligeti Miklós - jogvédő, büntetőjogász, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója;

Kovács András György – kúriai tanácselnök bíró, PhD fokozattal rendelkező közigazgatási jogász;

Orosz Árpád Gábor – a Kúria Polgári Kollégiumának egykori vezetője, tanácselnök bíró polgári jogász, európai jogi szakjogász, 1993 óta Szegedi Tudományegyetem oktatója;

Szomora Zsolt – a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok intézetének helyettese, habilitált egyetemi tanár.

Az utóbbi hetekben számos kiváló jogásszal egyeztettünk. Feddhetetlenség, integritás, függetlenség és valódi szakmai teljesítmény, ezeket a szempontokat mérlegeltük. Figyelemmel voltunk továbbá arra is, hogy valamennyi jogterületet lefedjenek a jelöltek: alkotmányjog, büntetőjog, közigazgatási jog, polgári jog és alapjogok. A jelöltek bizottsági meghallgatására hétfőn kerül sor, a parlament pedig kedden délelőtt választja meg az öt új alkotmánybírót – írta Magyar Péter. Az Országgyűlés tervezett napirendjéről, benne az alkotmánybíró-választás menetrendjéről korábban mi is beszámoltunk.