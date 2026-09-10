Magyar Péter nem akar brüsszelezni, de szerinte nincs rendben a napi egymillió eurós bírság

Csehország;Magyarország;Szlovákia;Lengyelország;Pozsony;V4-csúcs;Magyar Péter;

2026-09-10 17:48:00 CEST

A migráció volt az egyik fő témája a pozsonyi V4-csúcsnak, amelyre meghívták az ír kormányfőt is. Az emelkedő üzemanyagárak tekintetében egyetértés alakult ki, hogy a védett árak politikája sehol nem folytatható tovább, mert az tényleges hiányhoz vezetne.

Erős Európa, erős Európai Unió nem létezhet erős Közép-Európa nélkül, erős Közép-Európa pedig nem létezhet a visegrádi négyek nélkül – jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a V4-ek és Írország kormányfői találkozóján, csütörtökön Pozsonyban. A kormányfő kifejtette: emellett a V4-es együttműködés sem lehetséges erős Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország nélkül, ezért elhatározták: még intenzívebben, még gyakrabban egyeztetnek egymással. A pozsonyi V4-csúcson a kormányfő szerint szó volt pénzről, energiáról, illegális migráció elleni küzdelemről.

Magyar Péter kijelentette, nem brüsszelezni akar, de szerinte nincs rendben, hogy Magyarország napi egymillió eurót fizet azért, hogy megvédje Európa közös határait és a magyar határt, miközben más miniszterelnök kap 200 millió eurót az Európai Bizottságtól, mert esetleg nem végezte el a feladatát – fogalmazott a miniszterelnök, megköszönve a cseh miniszterelnök szolidaritását ebben az ügyben. – Büszkék vagyunk arra, hogy közösen védjük Európa külső határait, a saját határainkat, és büszkék vagyunk arra – teljesen mindegy, hogy milyen színű kormányok csinálták –, hogy Európa legbiztonságosabb térségében élünk – tette hozzá, majd kifejtette, hogy az Európai Unióban ma már 19-20 tagállam mondja ugyanazt, hogy következetesen, szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet.

A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az ír uniós elnökség előrelépést ér el az EU hétéves költségvetésének ügyében. Szerinte ugyanis egy olyan javaslat nem elfogadható, amelyben kevesebb pénz jár, miközben nagyobb a központosítás, illetve újabb és újabb feltételeket támasztanak. Ugyanakkor hiányolta a szolidaritást Európából, és – hangsúlyozta – a közép-európai népeknek is jár ugyanaz a támogatás, mint amit a korábban csatlakozott országok, például Írország, Spanyolország vagy Portugália megkapott. Megemlítette, hogy Magyarországnak a Dunán fenékküszöböt kellett építenie, hogy működjön a paksi atomerőmű, de az EU-ból nem kérdezték meg, hogy miben segíthetnek, sőt egy-két tagállam feljelentette Magyarországot.

Több tagállamban van vagy volt védett ár az üzemanyagok fölött, de mindenki azt tapasztalta, hogy nem múlik el a válság a Hormuzi-szorosnál, ráadásul Oroszország a történelme során először nem exportál, hanem óriási mennyiségben importál gázolajat. Üzemanyaghiány lépne fel, ha fenntartanák a különböző tagállamok a védett árat, ezért megegyeztek abban, hogy ez nem mehet tovább – szögezte le Magyar Péter.