Visszavonta pályázatát a KDNP jelöltje a Független Közmédia Testületbe

pályázat;KDNP;visszavonás;Független Közmédia Testület;

2026-09-10 19:36:00 CEST

Martí Zoltán újságíró, médiaszakember szomorú, mert szerinte az Országgyűlés művelődési bizottsága egyedül azt hozta fel ellene, hogy korábban a közmédiában dolgozott.

Visszavonta pályázatát a Független Közmédia Testület tagsági pozíciójára a KDNP által jelölt Martí Zoltán újságíró, médiaszakember. Közleménye szerint ugyanis nem látja értelmét pályázata fenntartásának, miután az elmúlt napokban a kormánypárt egyértelművé tette, a jövőben sem kívánja támogatni a jelölését a testületbe. – Nem kívánok sem politikai perpatvarok középpontjába kerülni, sem előre eldöntött bizottsági ülések bohózatba illő szereplője lenni – írta.

Martí, ahogy fogalmazott szomorúan veszi tudomásul a művelődési bizottság kormánypárti tagjainak döntését. Azt szakmailag nem tartja megalapozottnak, és álláspontja szerint az a szokásjoggal is teljesen szembemegy. – Egyetlen kifogásuk az volt, hogy a közmédiában dolgoztam korábban, semmilyen más aggályt nem fogalmaztak meg személyemmel kapcsolatban heteken keresztül – tette hozzá. Megjegyezte, hogy ilyen feltételt a testület létrehozásakor nem rögzítettek.

Amint arról lapunk is beszámolt, az Országgyűlés kedden megválasztotta a Független Közmédia Testület elnökét és tagjait. Mind a hat felterjesztett jelölt – Bayer Judit, Bálint Viktor, Hargitai Miklós, Szabó György, Kollár Árpád, Sükösd Miklós – megkapta a támogatást. A tagokról egyenként szavaztak, illetve az elnökről, Bayer Juditról tagként, majd elnökként külön is.

A testület három tagját az ellenzéki frakciók jelölhették, de a parlament művelődési bizottsága két fordulóban sem támogatta, hogy a közmédia-testület tagja legyen Martí Zoltán, valamint a Fidesz által jelölt Siklósi Beatrix televíziós és rádiós szakember, valamint a Mi Hazánk által javasolt Moys Zoltán médiaszakember, a Hazajáró műsor létrehozója. A szavazást megelőző vitában Radnai Márk, az illetékes bizottság tiszás alelnöke elmondta, független közmédiát kell létrehozni, és véget kell vetni annak a gyakorlatnak, hogy a közmédia a mindenkori kormány propagandáját sugározza. Mint mondta, az ellenzéki pártok jelöltjeit egyelőre nem tudták támogatni. Ezt azzal indokolta, hogy nem engedhetnek tovább olyan jelöltet, aki az elmúlt 16 év propagandagépezetének és a közszolgálatiság leéptésének aktív részese volt, illetve olyan jelöltet sem, akinek az emberi méltósághoz, az alapvető emberi jogokhoz és a demokratikus közszolgálatisághoz való viszonya kérdéses.