Csaknem az egész országban ziavatarokra figyelmeztetnek, de lesz, ahol 35 fokot is mérhetünk

időjárás;előrejelzés;figyelmeztetés;zivatar;csapadék;

2026-09-11 07:07:00 CEST

Jelentős hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki pénteken: az ország zömén 16 és 22 fok között lesznek a csúcsértékek, de a délkeleti határ közelében 30 foknál is melegebb lehet.

Mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, amely fokozatosan vonul északkelet, észak felé, emiatt az ország egyes részein jelentősen más időjárást fogunk tapasztalni, mint az ország másik végében élők – írja a HungaroMet.

Az előrejelzés szerint a Dunántúlon és északon reggel, délelőtt borult, sokfelé esős idő vár ránk, de beágyazott zivatarok is lehetnek. A déli órákban, kora délután előbb a nyugati határvidéken, majd délután a Dunántúlon máshol is megszűnik a csapadék, és a felhőzet is vékonyodik, szakadozik.

Az ország keleti, délkeleti részein ezzel szemben a nap első felében még akár több órára is kisüthet a nap, majd ott is megnövekszik a felhőzet. A csapadékzóna lassanként mozog majd kelet felé, de a Tiszántúlon inkább záporok, zivatarok alakulhatnak ki.

A várható zivatarok miatt tizenkét megyére (Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok, Tolna, és Veszprém) elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

A zivatarokat viharos széllökések, lokálisan intenzív csapadék, kisebb eséllyel apró szemű jég kísérheti.

Hat megyében (Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Nógrád, Vas, Veszprém és Zala) eközben esőre figyelmeztetnek, az érintett térségekben 24 óra alatt több mint 20 milliméter csapadék hullhat.

Az északnyugati, nyugati szelet élénk, helyenként erős széllökések kísérik.

Jelentős hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki: