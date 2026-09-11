Fásy Ádám feleségének nem ismeretlen a börtön, korábban mulatóst tartott családjával a raboknak

börtön;letartóztatás;költségvetési csalás;Nemzeti Kulturális Alap;Fásy Ádám;

2026-09-11 13:23:00 CEST

Az asszonyra akár 15 év szabadságvesztést is kiszabhatnak, amennyiben bűnösnek találják.

Több mint száz fogvatartott előtt adott koncertet Fásy Ádám és több zenésztársa a Budapesti Fegyház és Börtönben – derül ki a büntetés-végrehajtás 2014 októberében megjelent számából.

A Börtönújság korabeli beszámolója szerint Fásy Ádám mellett felesége és lánya, valamint Mága Zoltán és Varga Viktor is fellépett a büntetés-végrehajtási intézetben rendezett szabadtéri koncerten. A műsor mintegy másfél órán át tartott, és több mint száz fogvatartott hallgatta végig. A fellépők a lap szerint ismert dalokból állították össze a műsort. A Börtönújság azt írta, hogy a közönség tapssal fogadta az előadást.

Fásy Ádám a büntetés-végrehajtás lapjának arról beszélt, hogy örömmel fogadták el a meghívást. A beszámolóból az is kiderül, hogy a Fásy-mulató fellépői korábban is adtak már műsort büntetés-végrehajtási intézetben, és akkor úgy nyilatkozott, remélik, később is visszatérhetnek.

A zenész feleségének sikerült a visszatérés a börtönbe, bár ezt aligha így tervezte: mint korábban beszámoltunk róla, Fásyné Gurzó Máriát szeptember 7-én vette őrizetbe a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásaihoz kapcsolódó büntetőeljárásban, majd két nappal később a Kecskeméti Járásbíróság egy hónapra elrendelte a letartóztatását.

A hatóság bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalással és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítja. A nyomozás szerint a Munkácsy Art Kft. több mint 80 millió forint támogatást kapott a Kéz, szív, lélek - magyar kortárs művészek nyomában című dokumentumfilm elkészítésére, és 2026 áprilisában elszámolt a pénzzel, miközben a produkció nem készült el határidőre. A gyanú szerint ezt fiktív számlákkal próbálták igazolni. Az asszonyra 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztést is kiszabhatnak, amennyiben a bíróság bűnösnek találja.

A bíróság a szökés, az elrejtőzés, az eljárás befolyásolása és a bűnismétlés veszélyére hivatkozva döntött a letartóztatás mellett. Ugyanebben az ügyben a Munkácsy Art Kft. vezetőjét, Szabó Sándort is letartóztatták.