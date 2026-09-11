Tizennégy újabb gyanúsítottat hallgattak ki az óbudai korrupciós ügyben

Tizenhárom helyszínen tartottak kutatást, és 14 újabb embert hallgattak ki gyanúsítottként az elmúlt két napban az óbudai korrupciós ügyben – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség pénteken.
Az eljárási cselekmények egyik helyszíne egy ügyvédi iroda volt, a kutatások során lefoglalásokra is sor került.
A közlemény alapján a mostani gyanúsítottak gazdasági szereplők, akik a nyomozás tárgyát képező korrupciós ügyletekben a vesztegetési pénzt fizették. A gyanú szerint egy részük hivatalos személyeket vesztegetett meg, mások közvetítőként segítettek abban, hogy hivatalos személyek önkormányzati megbízásokhoz és közbeszerzésekhez kapcsolódóan korrupciós pénzhez jussanak.Az egyik leggazdagabb magyart is meggyanúsították az óbudai korrupciós ügybenÓbudai korrupciós ügy: gyanúsított lett a fideszes ügyvéd is, aki rendben találta a 3-as metró kocsijainak a beszerzését
A bűnügyi akció előkészítésében és végrehajtásában a nyomozó ügyészek mellett a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség munkatársai is részt vettek az ügyészség felkérésére.
Az ügyben eddig 47 személyt hallgattak ki gyanúsítottként. A héten kihallgatott valamennyi gyanúsított szabadlábon védekezik, míg a korábban meggyanúsítottak közül heten továbbra is letartóztatásban vannak.
A Központi Nyomozó Főügyészség azt is jelezte, hogy a nyomozás érdekeire tekintettel egyelőre nem közöl további információt az ügyről.Elképesztő a névsor, 32 embert hallgattak ki, ismert politikusok letartóztatását kezdeményezték a kétmilliárd forintos budapesti korrupciós ügyben