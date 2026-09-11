Tizennégy újabb gyanúsítottat hallgattak ki az óbudai korrupciós ügyben

korrupció;vesztegetés;elfogás;Óbuda;

2026-09-11 11:22:00 CEST

Az összesen 47 gyanúsítottból jelenleg heten vannak letartóztatásban.

Tizenhárom helyszínen tartottak kutatást, és 14 újabb embert hallgattak ki gyanúsítottként az elmúlt két napban az óbudai korrupciós ügyben – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség pénteken.

Az eljárási cselekmények egyik helyszíne egy ügyvédi iroda volt, a kutatások során lefoglalásokra is sor került.

A közlemény alapján a mostani gyanúsítottak gazdasági szereplők, akik a nyomozás tárgyát képező korrupciós ügyletekben a vesztegetési pénzt fizették. A gyanú szerint egy részük hivatalos személyeket vesztegetett meg, mások közvetítőként segítettek abban, hogy hivatalos személyek önkormányzati megbízásokhoz és közbeszerzésekhez kapcsolódóan korrupciós pénzhez jussanak.

A bűnügyi akció előkészítésében és végrehajtásában a nyomozó ügyészek mellett a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség munkatársai is részt vettek az ügyészség felkérésére.

Az ügyben eddig 47 személyt hallgattak ki gyanúsítottként. A héten kihallgatott valamennyi gyanúsított szabadlábon védekezik, míg a korábban meggyanúsítottak közül heten továbbra is letartóztatásban vannak.

A Központi Nyomozó Főügyészség azt is jelezte, hogy a nyomozás érdekeire tekintettel egyelőre nem közöl további információt az ügyről.