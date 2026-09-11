Hangsúlyozta, a következő stratégiai sokk nem fog hasonlítani az előzőre, miközben az MI5 az állami hátterű agresszió erősödésével is szembesül.
A megállapodás lényege az volt, hogy a vádlottak bűnösnek vallják magukat az összes vádpontban, beleértve az összeesküvést és a vádiratban szereplő 2976 ember meggyilkolását, cserébe az ügyészség nem kért volna halálbüntetést rájuk.
Tizenkilenc éve omlottak le a World Trade Center tornyai.
Segítene az áldozatok családtagjainak a Szaúd-Arábia elleni kártérítési perekben, ha az amerikai kormányzat elengedi majd a várható halálbüntetését.
A férfi kongresszus előtt kérte a kormánytól, hogy bővítsék a szeptember 11-i terrortámadás utáni mentésben résztvevő rendőrök, tűzoltók és mentők egészségügyi juttatását
A férfi maradványait 2013-ban találták meg, kilétét egy csontdarab DNS-vizsgálatával tudták kideríteni
Vannak olyan történelmi események, amikre mindenképpen emlékeznie kell az utókornak, a 2001 szeptember 11-i támadássorozat pont ilyen történelemformáló erővel bír.
Barack Obama súlyos hibának tartja, hogy a washingtoni kongresszus felülírta múlt pénteki vétóját, amellyel megakadályozta volna, hogy a 2001. szeptember 11-i terrortámadások áldozatainak hozzátartozói perelhessék a bűnrészességgel gyanúsított államokat.
A 2001. szeptember 11-i New York-i terrortámadások 15. évfordulójára emlékeztek tegnap az Amerikai Egyesült Államokban. A szolidaritás jegyében Hillary Clinton és Donald Trump is belegyezett, hogy szeptember 11-én felfüggeszti kampányát.
Barack Obama amerikai elnök, a first lady és a Fehér Ház munkatársai egyperces néma tiszteletadással adóztak pénteken Washingtonban a 2001. szeptember 11-i terrortámadások áldozatai emlékének.
Barack Obama a szeptember 11-i évforduló előestéjére időzítve tévébeszédben jelentette be, az Egyesült Államok - nemzetközi koalíció élén - kiterjeszti a harcot az Iszlám Állam (IS) terroristái ellen. A demokrata elnök közölte, fő prioritása az amerikaiak biztonságának védelme. Obama, aki Bush két háborúja lezárásának ígéretével lett elnök, igyekezett kerülni a látszatot, hogy újabb háború indulna, kizárta, hogy szárazföldi offenzívát kezdenének Irakban.
Nem repülőgépen, hanem az amerikai haditengerészet egyik hajóján szállítják az Egyesült Államokba azt a terroristát, aki több mint másfél évvel az Egyesült Államok líbiai, Bengazi konzulátusa ellen hajtott végre terrorakciót.