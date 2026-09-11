Obama hadjáratot hirdet

Barack Obama a szeptember 11-i évforduló előestéjére időzítve tévébeszédben jelentette be, az Egyesült Államok - nemzetközi koalíció élén - kiterjeszti a harcot az Iszlám Állam (IS) terroristái ellen. A demokrata elnök közölte, fő prioritása az amerikaiak biztonságának védelme. Obama, aki Bush két háborúja lezárásának ígéretével lett elnök, igyekezett kerülni a látszatot, hogy újabb háború indulna, kizárta, hogy szárazföldi offenzívát kezdenének Irakban.