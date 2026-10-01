Egyre több a találgatás a Dubajból Tel-Avivba tartó repülőgépen a másodpilóta kezdeményezte dulakodás, majd kényszerleszállás körül. Az eset miatt az amerikai elnök kijelentette, hogy vagy megállapodnak Iránnal, vagy felrobbantják őket.
Hangsúlyozta, a következő stratégiai sokk nem fog hasonlítani az előzőre, miközben az MI5 az állami hátterű agresszió erősödésével is szembesül.
Az amerikai elnök vasárnap lerótta tiszteletét a 2001. szeptember 11-i terrortámadások áldozatai előtt a tragédia 21. évfordulóján.
Három év késéssel csak e héten kézbesítettek Barack Obama amerikai elnöknek egy levelet, amelyet a 2001. szeptember 11-i merényletek egyik kitervelője, Khalid Sheikh Mohammed írt neki. Az ok nem az amerikai posta túlterheltsége, hanem a védelmi minisztérium tilalma.
Tizenöt év telt el a 2001. szeptember 11-i New York-i és washingtoni terrortámadások óta. Az Egyesült Államok elleni al-Kaida-csapás sokkját azóta sem heverte ki sem Amerika, sem a világ. Fanatikus öngyilkos merénylők utasszállító gépeket használtak fegyverként, a nemzetközi pénzügyi világ központja, s az amerikai politikai hatalom szimbólumai kerültek a célkeresztbe. A 9/11-es terrorcsapás történelmi vízválasztó lett, azon a szeptemberi reggelen mintha véget értek volna a boldog békeidők.
Az elmúlt csaknem három évben megháromszorozódott a rákos megbetegedések száma azok körében, akik a 2001. szeptember 11-i egyesült államokbeli terrortámadások utáni mentőakciókban segédkeztek Manhattanben - írta a New York Post című lap.
Az amerikai szenátus megszavazta azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében a 2001. szeptember 11-i merényletek áldozatainak hozzátartozói kártérítési pert indíthatnak amerikai bíróságokon Szaúd-Arábia ellen, ha ügyvédeik bizonyítani tudják, hogy ennek az arab államnak bármilyen köze volt a terrorcselekményhez.
"A több mint egy évtizede tartó háborúban 9/11 nemzedéke felelt a nemzet hívószavára és Amerika magasan szárnyal" - mondta Barack Obama amerikai elnök csütörtökön Washingtonban a 13 évvel ezelőtti terrortámadások egyik színhelye, a Pentagon előtt. Az elnök külön kiemelte az áldozatok családtagjainak kitartását. "Az Önök hazaszeretete a végső visszavágás a támadók gyűlölete ellen." A képre kattintva galéria nyílik!
Barack Obama elnök, a first lady és Joe Biden alelnök részvételével a Fehér Háznál csütörtökön egyperces csenddel emlékeztek meg a 2001. szeptember 11-i terrortámadások csaknem 3 ezer halottjáról.
Ha azt mondjuk, szeptember 11, a világ elsöprő többsége 2001. szeptember 11-re, a New York és Washington elleni terrortámadásokra, a World Trade Center ikertornyainak leomlására, az Egyesült Államokat ért sokkra gondol. Ennek hatása alatt már-már alig emlékezünk a 20. század egyik legvéresebb puccsára, az 1973. szeptember 11-i chilei puccsra, Salvador Allende elnök meggyilkolására, tízezrek megölésére, eltüntetésére, megkínzására. E nap azonban már több mint 2000 éve is baljóslatú volt: Kr.u. 9-ben ezen a napon ért véget a teutoburgi csata, amely egy ókori világbirodalom dicsőségét tépázta meg.
Amerikai állampolgárságú muzulmánokat bérelt fel az FBI 2001. szeptember 11 után, hogy kövessenek el terrorcselekményeket az Egyesült Államokban és az ellenük lefolytatott perekkel akarták bizonyítani, hogy az amerikaiak biztonságban vannak.
„Legyen e múzeum a béke és a megbékélés helye” – e szavakkal nyitotta meg csütörtökön Manhattanben Barack Obama amerikai elnök a 2001. szeptember 11-i terrortámadásnak emléket állító Ground Zero múzeumot.