A római birodalom 9/11-e

Ha azt mondjuk, szeptember 11, a világ elsöprő többsége 2001. szeptember 11-re, a New York és Washington elleni terrortámadásokra, a World Trade Center ikertornyainak leomlására, az Egyesült Államokat ért sokkra gondol. Ennek hatása alatt már-már alig emlékezünk a 20. század egyik legvéresebb puccsára, az 1973. szeptember 11-i chilei puccsra, Salvador Allende elnök meggyilkolására, tízezrek megölésére, eltüntetésére, megkínzására. E nap azonban már több mint 2000 éve is baljóslatú volt: Kr.u. 9-ben ezen a napon ért véget a teutoburgi csata, amely egy ókori világbirodalom dicsőségét tépázta meg.