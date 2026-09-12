Heti abszurd: Szusientitás-védelmi Hivatal, avagy a csataló visszanéz

szuverenitás;Heti abszurd;

2026-09-12 07:00:00 CEST

Magukat megnevezni nem tudó fideszes forrásaink szerint Orbán Viktor kíméletlenül lerántja a leplet a Fidesz választási vereségének és egyúttal a NER kinyuvadásának okairól Kötcsén. Az egyik felelős a hírek szerint Lánczi Tamás lesz, aki nem átallott csak kéthetente szusizni állampénzen alkalmanként húszezer forintért. Ez veszélyes.

A magyar nemzeti szuverenitásvédelem akkora léket kapott emiatt, mint Fásyné Gurzó Mária kettős könyvelésének kiadási oldala, amelyen a gyanú szerint fiktív számlákkal kellett betömködni egy 80 millió forintos lyukat Hankó Balázs úgy teátrális, mint tételes megrökönyödésére.

A NER anyagmegmaradási törvénye szerint ugyanis az NKA-pénzekért féktelen kormányimádatot kellett volna felmutatni, amire néhány üres filmtekercs is kreatív válasz ugyan, de Tóth Gabi és Dopeman szorgos patrióta-felszopása azért mégis csak kézzel foghatóbb volt. És hát igen: sokkal több közpénz milliárdot kellett volna elkölteni Leslie Mándoki zeneinek nevezett projektjeire is, mert mint kiderült, minden idők legpatetikusabb, egyszersmind legömlengősebb magyar származású bizniszdobosa nem is volt orbánista, és örül Magyar Péter sikerének, amit a Karmelitából szórt széles mosolyaiból nem igazán lehetett kiolvasni annak idején.

Ócska, pitiáner szarjankókkal építettük a NER-t, állapítja meg ezen a ponton Orbán, az első hangos, szűnni nem akaró tapsvihart kiváltva a Dobozy-kúria hermetikusan elzárt úri közönségéből.

A résztvevők eközben azt számolgatják majd, hogy a közönség soraiban kiket tartanak ócska, pitiáner szarjankónak. A végül mégsem publikált eredmény szerint a voksok erősen szórtak, és végül a legmegbecsültebb patrióta is kapott legalább egy tucat szavazatot. Patriótakörökben ezt hívják mindközönségesen körmagyarszarjankózásnak.

A volt kormányfő a beszédében kételyének fog hangot adni a magukat megnevezni nem tudó fideszes forrásaink szerint. A „Hát, mégis mi a bánatos lótúrót építettünk mi?” felütésű blokkban Orbán előveszi a „semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve, minden el lesz rendezve” feliratú mappáját, és miután felszedegeti a mappából földre hullt lastovoi és opatijai halvacsoraszámlákat, nekilát a beolvasásnak. Itt vannak például a titkosszolgálatok, amelyeknek annyi eszük nem volt, hogy hagyják rámozdulni Semjén Zsoltra az ellenzéki szektakurvát. Mint nevezett nyilatkozatából ismert, a saját védelmében minden titkosszolgálati művelethez hozzájáruló volt miniszterelnök-helyettesre ráállított egy konspirációs kompromat-cemendét „egy szekta.” (Semjén, elnézve a hölgyet, úgy érezte, kicsit alul van értékelve – e helyt követelünk minőségibb cédákat az ideológiai pártosság hitében való megerősítéséhez.) Szóval, ha a szektakurvát nem állítják le a titkosszolgák, akkor remek filmet készíthetett volna belőle Fásyné Gurzó Mária, amint a magyar kereszténydemokrácia lobogó fáklyája sziklaszilárd Zsoltként utasítja vissza a nyilván tiszás szopóálarcban zsolozsmázó örömlányt. Orbán kampányfőnöknek fekete pont.

Semjén egyébként az említett interjúban nem leplezte elégedettségét önmagával és a KDNP élén eltöltött huszonhárom éves teljesítményével kapcsolatban. Egyenesen azt állította, hogy regnálása alatt „Szent István óta olyan fejlesztések nem voltak”. Sokak szerint nem a helikopteres rénszarvasvadászatra gondolt. Viszont falakban kétségkívül sokat sikerült fejlődniük, soha nem látott magasságban és mélységben húztak masszív védvonalat a kereszténység és bármely gyámolításra szoruló elesettcsoport közé. Kizárólag a megtámadott keresztényeket védték a Közel-Keleten állampénzből, mintha a Jóisten bármikor is mondott volna olyat nem detektált delíriumában, hogy csak a fehér, heteró keresztényeket mentsétek, tisztelt hölgyeim és uram!

Egy nyamvadt tevefarmot sem sikerült tető alá hozni Csádban! – ez is az Orbán-beszéd könyörtelen szembenézésének a része lesz.

Ezt a nemzetközi projektet szerinte tárcaközi impotencia kövezte ki. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem mintagazdaságot tervezett a közép-afrikai országba, mi mást, mint egy tevefarmot, jegesmedvékkel mégsem operálhattak a Miniszterelnökség sugallatára, ugye. A teve őshonos Afrikában, szemben a magyar katonákkal, de azok nélkül meg nem evezünk biztonságpolitikai szempontból bizonytalan vizekre (vö. sivatagi hajózás). A magyar missziót az Afrika Munkacsoport szervezte, és csak akkor történhetett bármilyen lépés az ügyben, ha azt a Projektvezető úr is jóváhagyta. A „Projektvezető úr” pedig Orbán Gáspár volt, amiből már következnie kellett volna a sikernek. Aknamunka lehetett a háttérben, miután a magyar sivatagi hajózás ellentengernagya végül csúful megbukott. Fel lett jegyezve „a minden” közé.

Ha mindenki fegyelmezett közkatona lett volna a lövészárokban, nem jutunk ide, morogja Orbán ezután Kötcsén, és szemét Navracsicsra süti, süti, pogácsa.

De se fegyelmezett, se közkatona, se a lövészárokban nem volt mindenki, állapítja meg a vezénylő tábornok, és még mindig Navracsicsot stíröli. Aki az Orbán nélküli Fideszt nem tudja elképzelni, de bármi mást el tud képzelni Orbán nélkül, stíriai metéltet, kövér briftasnit, Polgári Demokratákat, ami egyrészt skandalum, másrészt fel lesz jegyezve. (Ahogy a Lánczi és az Elnökhelyettesek nevű punkformáció is, amelynek három tagja 2024 májusa és 2026 áprilisa között 183 alkalommal 5,76 millió forint értékben használta a VIP-kártyát, egyebek között 49 500 forintos limonádéra és 110 ezer forintos balatoni bulira. Ez arcpirítóan kevés: együnk többet a szuverenizmusért!)

Itt mindeni hülye? – krákog végül Orbán, mire mindenki körbenéz és türelmetlenül számolgat.

Ki erre, ki arra jut, de senki nem meri megmondani, hogy a két lipicai köszöni jól van az Egyesült Királyságban. A volt miniszterelnöknek ugyanis az arató tiszás önkény idején csak egy rémhírre futotta, amit a közösségi oldalán posztolt a minap. Egyesek szerint lipicai farm lesz minden idők patriótájának következő dobása Csádban.

Végül a kötcsei plénum egy szekta aknamunkája miatt idegesen hallgatja meg a Dzsingisz kánt a Szózat helyett, Schmidt Mária hátán a hideg árulás lehelete futkos, Bayer Zsolt ócska, pitiáner, deheroizált, beszűkült, hedonista pogánnyá lett korról értekezik Nagy Ferónak, Fásy Ádámnak és Balásy Gyulának egy 2016-os vendéglista alapján (a gonosz Ruff összekuszálta az adatbázist a lefoglalt Fidesz-szervereken.) De legalább a német szélsőjobb nyert Szász-Anhaltban, jobb későn, mint soha, felkészül Donald Trump, akit rommá vernek novemberben, de nincs kétség, nyerni fogunk előbb vagy utóbb. Kitartás. Vagy betartás. Lényeg a tartás, meg az udvar.