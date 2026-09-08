Putyin közölte Trumppal, hogy Oroszországnak nincsenek agresszív tervei Európával szemben

Oroszország;Ukrajna;háború;Egyesült Államok;Vlagyimir Putyin;Donald Trump;

2026-09-08 18:40:00 CEST

Állítólag ezek mind csak spekulációk, amelyek mítoszok az európaiak számára.

Pozitívan értékelte Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök az ukrajnai válság rendezésében közvetítő Steve Witkoff és Jared Kushner moszkvai és kijevi látogatását - jelentette be Jurij Usakov, az orosz államfő külpolitikai tanácsadója a Magyar Távirati Iroda (MTI) beszámolója szerint.

„Az említett amerikai képviselők látogatásának eredményeit pozitívan értékelték, és a munkát ezen a csatornán - mint ahogy egyébként néhány másikon is - folytatni fogják” - mondta Usakov a két vezető keddi, mintegy egyórás, konstruktívként és nagyon őszinteként jellemzett telefonbeszélgetéséről beszámolva.

Trump közölte, hogy elnöksége alatt áttörést szeretne elérni az ukrajnai konfliktus rendezésében, Putyin pedig méltatta az Egyesült Államok és az amerikai hivatali partnere személyes közvetítői erőfeszítéseit a megoldás keresésében. Putyin a beszámoló értelmében „objektív és részletes” elemzést adott a „különleges hadművelet” övezetében zajló eseményekről és kijelentette Trumpnak, hogy Oroszországnak nincsenek agresszív tervei Európával szemben.

„Figyelembe véve azokat a spekulációkat, miszerint Oroszországnak állítólag ellenséges szándékai lennének az európai államokkal szemben, hangsúlyozásra került, hogy eszünkbe sem jutna semmiféle agresszív terv Európával kapcsolatban” - fogalmazott Usakov. A Kreml tisztségviselője szerint „az orosz fenyegetésről szóló mítoszok az európaiak számára csupán Ukrajna támogatásának és a saját katonai kiadásaik növelésének leplezésére szolgálnak”.

Putyin azt is felvázolta Trumpnak, hogy mit tehetnének valójában az amerikaiak az ukrajnai harci cselekmények mielőbbi befejezése érdekében. Az amerikai elnök egyértelműen értésre adta, hogy kívánatos lenne mielőbb lezárni az ukrajnai konfliktust, ami azonnali lehetőséget teremtene Oroszország és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok teljes helyreállítására. Rámutatott, hogy a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok rendbetétele kölcsönösen hatalmas előnyökkel járna.

Usakov közölte, hogy az orosz-amerikai együttműködés folytatódni fog, a többi között a humanitárius kérdések terén is, és a felek megállapodtak, hogy kapcsolatban maradnak egymással. Az orosz vezető méltatta Melania Trump erőfeszítéseit az orosz és ukrán gyermekek családjaikhoz való visszajuttatása érdekében. Az orosz tanácsadó szerint az amerikai elnök a kapcsolatok helyreállításának perspektívájából kiindulva a konfliktus lezárásának szükségességéről beszélt. Putyin támogatásáról biztosította Trump azon szándékát, hogy Oroszország és az Egyesült Államok között konstruktív partnerség alakuljon ki.

A TASZSZ orosz hírügynökség szerint ez volt a két vezető 15. telefonbeszélgetése Trump második elnöksége alatt, az idén pedig az ötödik. Legutóbb július 4-én léptek kapcsolatba egymással.