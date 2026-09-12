Modi a kapcsolatok elmélyítéséről egyeztetett Putyinnal, de ismét a háború lezárására kérte

Oroszország;India;diplomácia;csúcstalálkozó;Vlagyimir Putyin;Narendra Modi;orosz-ukrán háború;BRICS;

2026-09-12 08:48:00 CEST

A kapcsolatok elmélyítéséről állapodott meg Újdelhiben Narendra Modi és Vlagyimir Putyin, de az indiai miniszterelnök most sem nem mulasztotta el, hogy az urajnai háború tárgyalásos lezárására szólítsa az orosz elnököt.

Megbeszélésükre pénteken kerítettek sort, a feltörekvő hatalmakat tömörítő BRICS csoport csúcstalálkozója előtt, amelyen Hszi Csin-ping kínai és Maszúd Peszeskjan iráni elnök is részt vesz.

India az újdelhi csúcs házigazdájaként óvatos egyensúlyozásra kényszerül: egyfelől nem távolodhat el legfőbb stratégiai partnerétől, az Egyesült Államoktól, másfelől igyekszik fenntartani szoros kapcsolatait az Öböl-menti arab államokkal, továbbá Oroszországgal, Iránnal és Izraellel is, miközben megsínyli az ukrajnai és az iráni háborúk okozta szállítási és kereskedelmi zavarokat.

Putyin különmegbízottja, Kirill Dmitrijev a Reutersnak nyilatkozva közben arról beszélt, hogy a BRICS geopolitikai csoportosulásból gyakorlatiasabb gazdasági partnerséggé igyekszik átalakulni,

amely a vállalkozások, technológiai cégek és befektetők közötti együttműködés elősegítésére, valamint a fizetési rendszerek és a közös infrastruktúra fejlesztésére összpontosít.

Putyin most is a Nyugatot ostorozta

„Mindig azt mondták nekünk, hogy a verseny szent tehén, olyasmi, amihez tilos hozzányúlni” – mondta Putyin a BRICS üzleti fórumának pénteki rendezvényén. „Ám sajnos ma a nyugati versenytársak minden lehető módon igyekeznek visszaszerezni korábbi vezető szerepüket” – jelentette ki az orosz elnök Modi, Peszeskjan és Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök társaságában.

„Ide tartoznak akár a közvetlen fizikai támadások, vagy ipari és logisztikai létesítmények, csővezetékek és hasonlók elpusztítása is” – hánytorgatta fel a Nyugatnak a Kreml ura, akinek parancsára az orosz erők ötödik éve szisztematikusan rombolják le Ukrajna városait és infrastruktúráját.

Putyin szemrehányóan beszélt arról is, hogy kísérletek történnek nemzetközi szállítási folyosók blokkolására és hajók lefoglalására. „Emellett törvénytelen korlátozásokat vezetnek be, és (...) úgynevezett másodlagos szankciókkal fenyegetik azokat, akik nem hajlandók mások érdekei szerint cselekedni, és saját nemzeti érdekeiket védelmezik” – mondta.

Hozzátette, hogy a BRICS ezzel szemben „új, fenntartható platformot épít a globális növekedés számára”.

Kijelentései összhangban álltak a BRICS-országok pénzügyminisztereinek és jegybankelnökeinek véleményével.

ők komoly aggodalmuknak adtak hangot kereskedelmi és pénzügyi korlátozások egyoldalú bevezetése miatt, hangsúlyozva, hogy ezek torzítják a kereskedelmet, és ellentétesek a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályaival.

A tavalyi Rio de Janeiró-i BRICS-csúcs kiváltotta Donald Trump amerikai elnök haragját, aki 10 százalékos pótvám kivetésével fenyegette meg azokat az országokat, amelyek csatlakoznak az országcsoport általa „Amerika-ellenesnek” nevezett politikai törekvéseihez. Washington emellett azzal fenyegetőzött, hogy 100 százalékos pótvámot ró ki azokra az országokra – köztük olyan jelentős vásárlókra, mint India és Kína –, amelyek továbbra is vásárolnak orosz olajat és földgázt.

Indiai-orosz kétoldalú találkozó

Modi és Putyin kettejük külön találkozóján „egyeztették álláspontjukat... a nyugat-ázsiai és fekete-tengeri térség konfliktusairól, amelyek hatással voltak a tengeri kereskedelemre, valamint az indiai tengerészek biztonságára” – közölte virágnyelven fogalmazva az indiai külügyminisztérium.

„A két vezető megállapodott abban, hogy folytatják együttműködésüket a két ország különleges és kiemelt stratégiai partnerségének további erősítése érdekében.”

India – Kínához hasonlóan – az orosz olaj egyik legnagyobb vásárlója; ez a kereskedelem segíti Moszkvát fenntartani háborús költségvetését az Ukrajna elleni teljes körű inváziója miatt őt sújtó nyugati szankciók közepette. A dél-ázsiai nagyhatalom igyekszik ellenállni az olajvásárlásainak visszafogására irányuló nyomásnak, mondván: hatalmas népessége és gazdasága biztonságos, megfizethető és megbízható energiaellátást igényel.

Modi és Putyin pénteken kinyilvánította azt a szándékát, hogy a kétoldalú kereskedelem értékét a 2024–2025-ös időszakra jellemző közel 70 milliárd dollárról 2030-ra 100 milliárd dollárra növeljék.

A Deutsche Welle német közszolgálati csatorna ugyanakkor kiemelte: az indiai miniszterelnök ismét arra kérte Putyint, hogy kezdjen tárgyalásokat az ukrajnai háború lezárása érdekében.

Az indiai külügyminisztérium közleménye szerint Modi azt hangsúlyozta, hogy a párbeszéd és a diplomácia a megfelelő út a konfliktusok rendezésére.

Az Oroszország által Ukrajnában folytatott háború – és annak a fekete-tengeri hajózásra gyakorolt ​​hatása – súlyosan érinti Indiát is, amely jelentős felvásárlója az orosz olajnak és gabonának. Emellett indiai tengerészek is érintetté váltak dróntámadásokban.

Újdelhi jellemzően pragmatikus megközelítést alkalmaz a konfliktussal kapcsolatban, és igyekszik egyensúlyt teremteni a Nyugattal, illetve Oroszországgal ápolt kapcsolatai között. Mindazonáltal Modi már a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) augusztusi, kirgizisztáni találkozóján is sürgette Putyint az ötödik évében járó háború lezárására.