Már Donald Trump utódjáról suttogtak Dallasban

USA;elnökjelölt;Donald Trump;Republikánus Párt;amerikai elnökválasztás;Marco Rubio;Ted Cruz;JD Vance;

2026-09-12 07:44:00 CEST

A Republikánus Párt csütörtökön befejeződött országos találkozója alkalmat kínált arra, hogy J. D. Vance alelnök és más potenciális elnökaspiránsok is tesztelhessék népszerűségüket a konzervatív közönség előtt. Bár az utódlási sorrendben a szokásjog szerint Vance követné Trump elnököt, a párt hívei más politikusokat is alkalmasnak találnának a feladatra.

A Republikánus Párt a félidős választások elé időzített rendkívüli országos konvencióján Donald Trump mellett szóhoz jutott az elmúlt évben inkább háttérben maradt alelnök, J. D. Vance is. Ebből az alkalomból az AP hírügynökség megkérdezte a részt vevő konzervatív szavazókat, hogy kit látnának szívesen 2028-ban a párt elnökjelöltjeként.

A politikai gyűlés fő célja a republikánus szavazók mozgósítása a Trump-adminisztráció politikai mozgástere szempontjából kritikus félidős választások előtt. Vance alelnök igyekezett is megtenni a magáét az ügyért, a tömeghez intézett beszéde közben azonban az egyik résztvevő a „JD48” jelszót kiabálta be, azaz szívesen látná Vance-t az USA 48. elnökeként. A színpadon álló alelnök mosolyogva ütötte el a hirtelen jött felvetést. „Novemberben még van elintéznivalónk, és azután majd aggódhatunk azért, ami utána következik”, fogalmazott.

Trump második elnökségének első évében Vance ritkán vállalt főszerepet, bár nem is ez a feladata egy alelnöknek. A 2024-es kampányban történt jelölése is némiképp meglepetést okozott, hiszen az elnökjelöltek általában olyan térségből választanak helyettest, amely számukra politikailag „idegen pályának” számít. Ugyanez igaz a nem, az etnikai vagy vallási hovatartozásra is. Ehhez képest Vance a rubintvörös Kentucky államban született egy nehéz sorsú fehér munkáscsalád fiaként, később ohiói szenátor lett, ahol Trump szintén stabil támogatást élvez. 2025-ben a külpolitikában Marco Rubio külügyminiszternek (majd később nemzetbiztonsági tanácsadónak) a Venezuela elleni konfliktusban, valamint az Izrael és a Hamász közötti tárgyalások mediátoraként jóval több esélye volt megmutatni oroszlánkörmeit. Vance egyedül a Volodimir Zelenszkijjel az Ovális Irodában folytatott vitáról maradt emlékezetes, amelynek kioktató stílusa sokak számára rossz színben tüntette fel az elnököt és munkatársait.

A The New York Times friss oknyomozó cikke szerint azonban Vance napi szinten, nagy részletességgel követi az Irán elleni háború aktuális fejleményeit, a térségben állomásozó csapatok helyzetét, Teherán fennálló védelmi képességeit.

A cikkben foglaltak szerint az alelnök rendszeres előzetes és utólagos jelentést kap Dan Caine vezérkari főnöktől az iráni célpontok elleni műveletekről, a CIA-igazgató John Ratcliffe pedig az iráni belpolitikai mozgásairól tájékoztatja, ahogy Pete Hegseth hadügyminiszter utasítására az amerikai haditengerészet hírszerzésének irodája a Hormuzi-szorosban tapasztalható forgalomról ad részletes képet Vance számára. Utóbbi a tengeri csomóponton áthaladó hajókat, felségjelzésüket és rakományukat is jelenti. A Caine vezérkari főnök által adott jelentések legfőbb tanulsága, hogy a február 28-án indított, eredetileg legfeljebb 6 hetesre tervezett háború veszélyesen kimerítette a térségben állomásozó amerikai csapatok munícióit, különös tekintettel a méregdrága Patriot légvédelmi rakétákra. Sőt az iráni háborús műveletek támogatására számos egyéb térségből szállítottak lőszert a Perzsa-öbölbe, ezzel gyengítve az amerikai jelenlétet például a Csendes-óceán térségében.

Vance a Timesnak nyilatkozó, meg nem nevezett források szerint nagy tudásszomjjal vetette bele magát a nemzetbiztonság témájába. Feltehetően pótolni igyekszik a hiányzó külpolitikai tapasztalatát, amelynek Marco Rubio külügyminiszter már birtokában van.

A korábban floridai szenátorként, sőt Trump 2016-os előválasztási ellenfeleként is felbukkanó kubai-amerikai ideális választás lenne a MAGA-táborhoz képest középre húzó, mérsékelt konzervatívok számára. A spanyolul beszélő, meggyőződéses antikommunista politikus Trump szeszélyes stílusához képest stabilitást és kiszámíthatóságot hozhatna a washingtoni külpolitikába.

2016 után újra esélyes lehet a jelöltségre Ron DeSantis, Florida kormányzója is, aki saját hatáskörében már hét éve építi a MAGA mozgalom által elképzelt jobboldali-populista és keresztény világot. DeSantis az LMBTQ és a Black Lives Matter mozgalommal nagyobb nyilvánosságot kapott critical race theory (az amerikai intézményesített rasszizmus kritikai elmélete), illetve számos más kultúrharcos témában az ultrakonzervatív oldalon foglalt állást. A Covid-járvány idején a maszkviselést is eltörölte, így több százezren vették az irányt Florida napsütötte, maszkmentes strandjai felé. A szkeptikusok szerint azonban DeSantisból hiányzik a Trumpot jellemző populista karizma, s 2028-as indulásáról sokkal inkább a donoroktól érkező pénzösszeg fog dönteni.

Végül a futottak még kategóriában említhetjük Ted Cruz texasi szenátort, aki szintén volt Trump ellenfele a 2016-os republikánus előválasztáson. Az ultrakonzervatív, evangéliumi keresztények által támogatott Cruz tapasztalt politikus, ám az ő karrierje sem mentes a blamáktól. Emlékezetes botrányt okozott 2021 februárjában, amikor családjával a mexikói Cancúnba utazott, miközben Texasban egy jeges mínuszokat hozó vihar miatt több millió ember maradt áram és fűtés nélkül.