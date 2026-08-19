Éhezésről, étkezésért cserébe kapott szexuális bántalmazásról, embertelen állapotokról szóltak az Orbán-kormány titkos gyermekvédelmi jelentései

Orbán-kormány;gyermekvédelem;titkos dokumentumok;gyermekotthon;jelentések;gyermekbántalmazás;embertelen körülmények;

2026-08-19 08:37:00 CEST

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium volt államtitkára még csak nem is reagált a rendkívül súlyos megállapításokra. A Tisza-kormány Szociális és Családügyi Minisztériuma a hónap végén hozza nyilvánosságra az általuk végzett vizsgálatok első részének átfogó jelentését.

Súlyos hiányosságokat és elborzasztó körülményeket tárt fel hazai gyermekotthonokban egy vizsgálatsorozat, amelyet még 2024-ben rendelt el Orbán-kormány, és amelynek jelentéseit titokban tartották – derült ki a Direkt36-nak a Telexen szerdán megjelent cikkéből. A dokumentumokat az oknyomozó portál perelte ki. A minden egyes megyében külön lefolytatott vizsgálatokról szóló jelentések számos súlyos megállapítást is tartalmaznak. A talán legdurvább esetről a Bács-Kiskun megyei jelentés számolt be: az egyik ottani intézményben a gyerekek éheztek, mert este fél hét után már nem jutottak semmilyen ételhez. Emiatt voltak gyerekek, akik szexuális bántalmazást is hajlandók voltak eltűrni egyes társaiktól cserébe azért, hogy ennivalót kapjanak tőlük.

A megállapítások között szerepel, hogy sok gyerek kénytelen volt elfogadhatatlan körülmények közt, penészben, sötétben, balesetveszélyes bútorok közt élni. Volt olyan megye, ahol kiderült, hogy a napvilágra került bántalmazások után magukra maradtak a gyerekek a traumáikkal, máshol a kortársak közti szexuális bántalmazások terjedésére mutatott rá a vizsgálat. A Vas megyében született dokumentumban megjegyezték, hogy a legfiatalabb bántalmazó mindössze 9 éves volt. Ugyanitt megállapították, hogy a gyerekek közötti szexuális bántalmazások száma az előző évhez képest növekvő tendenciát mutatott. – „A gyermekotthonoknak foglalkozniuk kell ezzel a problémával, fontos a gyermekek nemi identitásának erősítése, a szexualitással kapcsolatos kultúra elsajátításában való aktív közreműködés a gyermekotthonok munkatársai részéről” – áll a jelentésben.

Egy budapesti gyermekotthon nagyépületének első emeletén húsz lámpából kettő világított, tizennyolc foglalatban nem volt égő. A fővárosi kormányhivatal jelentésében szerepel, hogy „a csaptelepek, csempék, zuhanytálcák (épített) közel 50 évesek, takaríthatatlan, nem lehet tisztán tartani a legnagyobb igyekezet ellenére sem. Vízkő eltávolítatlan, idült”. Kiderült, hogy a legtöbb helyen nincs személyzet a takarításra, a gyermekek maguk takarítanak beosztás szerint. „Az emeleti fürdőszobákat egyik lakásban sem tudják használni a gyermekek, mivel a zuhanyzástól átázik a mennyezet. Emiatt 12 gyermek egy fürdőt használ, amely fürdőkádas és a sok párától nagyon penészesek a falak, mállik le a vakolat” – olvasható a Vas megyei jelentésben. Pest és Tolna megyéből egyelőre nincsenek adatok, amelynek oka ismeretlen.

A jelentések azért készültek, mert röviddel a kegyelmi botrány kirobbanása után, 2024. február 29-én a Belügyminisztérium (BM) szociális ügyekért felelős helyettes államtitkára, Csizi Péter arra utasította valamennyi kormányhivatalt, hogy soron kívüli ellenőrzést folytasson le a gyermekotthonokban. Az ellenőrzéseket a kormány még nagy nyilvánosság előtt hirdette meg. Rétvári Bence, a BM parlamenti államtitkára jelentette be 2024. március 12-én, hogy soron kívüli hatósági vizsgálat zajlik márciusban és áprilisban minden gyermekotthonban a bántalmazási esetek belső kivizsgálására fókuszálva. Rétvári akkor elmondta, hogy az ellenőrzések 530 bentlakásos gyermekintézményt érintenek.

A Direkt36 2025. szeptember 2-án fordult közérdekűadat-igényléssel a BM-hez, a jelentések helyett azonban a tárca csak olyan rövid összefoglalókat küldött, amelyekről utóbb a bíróság is megállapította, hogy sablonosak, kormányhivatalonként nagyrészt egyező szövegűek és általánosságokat tartalmaznak. A Direkt36 a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) segítségével pert indított a tényleges jelentésekért. A pert 2026. április 30-án nyerték meg jogerősen, másodfokon a Fővárosi Ítélőtáblán. – A jelentésekre ezután is még hónapokig kellett várni, azokat végül július 31-én, már a kormányváltás után küldte el a BM jogutódja, a Szociális és Családügyi Minisztérium – olvasható a cikkben.

Az oknyomozó portál megkereste az ügyben a volt és a jelenlegi kormányzat felelőseit, hogy milyen lépéseket tettek a jelentésekben feltárt problémák megoldására. Az ellenőrzések elindítását korábban bejelentő Rétvári Bence, a KDNP jelenlegi frakcióvezetője még csak nem is reagált. A területtel most foglalkozó Szociális és Családügyi Minisztérium (SZCSM) azt közölte, hogy a 2024-es ellenőrzés után 2025-ben és 2026-ban is zajlottak belső vizsgálatok, amiket megkaptak. Augusztus 31-én nyilvánosságra fogják hozni az általunk végzett Gyermekvédelmi Diagnózis első részét lezáró” jelentést. – A gyermekvédelmi rendszer egésze szenved attól, hogy a szakellátás gyakorlatilag teljesen bedugult 2026-ra. Új férőhelyeket kell létesíteni, és meg kell oldani a krízisellátás problémáját – közölte az SZCSM, ahol már az előterjesztéseken dolgoznak.