Iváncsán az önkormányzat vizsgálata nem mutatott ki a helyi akkumulátorgyárból származó szennyezést

szakszervezet;környezetszennyezés;Iváncsa;vegyi anyag;akkumulátorgyár;talajszennyezés;

2026-09-12 09:52:00 CEST

Szakszervezeti kezdeményezésre az Országos Munkavédelmi Bizottság következő ülésén tárgyalni fog a magyarországi akkumulátorgyárakban történt balesetekről, azok fokozott egészségkárosító kockázatairól.

A település 55 helyszínén, fúrt és ásott kutakból vett vízminták egyikében sem mutatható ki szennyeződés – közölte Iváncsa önkormányzata azután, hogy az elmúlt héten az SK On Hungary akkumulátorgyár arról tájékoztatta őket: az üzem belső területén található monitoring kútban NMP-szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése. A község Facebook-oldalán jelezték, hogy a kontrollvizsgálatokat a jövőben is folytatni fogják.

Amint arról lapunk is beszámolt múlt pénteken, szennyező oldószer került a talajba az iváncsai akkumulátorgyár területén. A falu polgármestere azonnal elrendelte helyi kutak vizének bevizsgálását, de megnyugtatott mindenkit, hogy a szennyezés a vezetékes ivóvizet nem érinti, az Ercsi felől érkezik csővezetéken. Akkor az Sk On akkumulátorgyár arról tájékoztatta Iváncsa önkormányzatát, hogy az üzem belső területén található monitoring kútban NMP (n-metil-2-pirrolidon) szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése. Jelezték, az NMP olyan oldószer, amely a szervezetbe kerülve fejti ki káros, például magzatkárosító hatását.

A gyárban még augusztus 28-án fedezték fel a szennyezést és azonnal értesítették a hatóságokat, amelyek a vizsgálatokat megkezdték. Hozzátette, ennél több információt a vizsgálatokról nem tudnak, a gyár még annyit jelzett feléjük, hogy a szennyező forrást megszüntették, minden olyan folyamatot leállítottak, amely további szennyezést okozhatna.

A hét elején a LIGA Vas- és Fémipari Szövetség azt közölte, hogy az Országos Munkavédelmi Bizottság a következő ülésén kérésükre napirendjére veszi a Magyarországon működő akkumulátorgyárakban történt balesetek, valamint egészségkárosító fokozott kockázataik kérdését. Mint írták, felveszik a kapcsolatot a helyi országgyűlési képviselővel, Nagy Ervinnel, mivel úgy tűnik, a bírságoknak épp az a hatása hiányzik, hogy a munkáltató haladéktalanul beszüntesse a munkavállalókra és környezetükre káros cselekményeket. Azt kérték a képviselőtől, hogy szólaljon fel a munkavállalók jogáért a egészséges és biztonságos munkahelyhez.

Nagy Ervin, a Tisza párt politikusa csaknem egy hónapja közölte, hogy száz millió forintos munkavédelmi bírságot szabott ki augusztus 13-án a munkavédelmi hatóság az SK On Hungary iváncsai akkumulátorgyárára. A kormány a múlt héten közölte, hogy döntöttek: létrehozzák a Környezetvédelmi Főhatóságot, és az eddigi minimális bírságok helyett 5 milliárd forint lesz a kiszabható bírság legfelsőbb összege. – Ha egy nagyvállalat 5 éven belül harmadszor is megsérti a szabályokat az éves nettó árbevételének fél százaléka, de legalább 5 milliárd forint lesz a bírság. Környezetszennyezés esetén nem lesz határa a bírságnak, amelyet a jogsértés súlya határoz majd meg – ismertette a kormányzati sajtótájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök.