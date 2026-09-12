Dróntámadás érte Szaúd-Arábia legfontosabb olajvezetékét, amit ideiglenesen le is zártak

Irán;Irak;Szaúd-Arábia;légicsapás;olajvezeték;energiaárak;Közel-keleti konfliktus;leállítás;

2026-09-12 12:39:00 CEST

Feltételezések szerint Irakból érkezhetett a világpiaci energiaárakat is befolyásoló légicsapás iráni támogatású milíciáktól. A csapással egy időben a húszik Vörös-tengeri támadásai is fellángoltak.

Szaúd-Arábia leállította kelet-nyugati irányú olajvezetékét, miután a létfontosságú olajvezetéket még feltehetően csütörtökön légicsapás, dróntámadás érte a fellángoló közel-keleti háborúban – írja a Reuters. A világ legnagyobb nyersolaj-exportőre ideiglenesen zárta le a vezetéket, de már ez is azzal fenyeget, hogy tovább emelkednek az amúgy is magas világpiaci energiaárak. A csapásról Rijád és Bagdad is azt állította, hogy az Irakból indult ki, ahol iráni támogatású milíciák is működnek. Irakban már találtak is felelőst, szombaton menesztették hadseregük egyik parancsnokát.

A szaúdi energiaügyi minisztérium közölte, hogy óvintézkedésként állították le az Arab-félszigeten áthaladó 1200 kilométeres olajvezetéket. A támadás után készült műholdfelvételeken fekete füst volt látható Medinától délre a csővezeték egy szakaszánál. A szaúdi külügyminisztérium azt közölte, hogy a támadásnak több sérültje van, és kár is keletkezett, amelynek a mértékét a felmérések lezárulta után tudják megállapítani. A felelősök felkutatására a szaúdi és az iraki hatóságok is nyomozást indítottak.

A Reuters szerint a támadás éppen akkor történt, amikor az Iránnal szövetséges jemeni húszi lázadók fokozták korábbi rendszeres csapásaikat a Vörös-tengeren, ami a Hormuzi-szorosban tapasztalható fennakadásokkal együtt a globális olajárak – hordónkénti 100 dollár fölötti – emelkedéséhez vezettek.

Négy jemeni kormányzati forrás is azt nyilatkozta a Reutersnek, hogy a húszik pénteken elfoglalták a stratégiai Perim szigetét a Vörös-tenger torkolatánál, a Bab el-Mandeb-szorosban. A háború eszkalálódását jelzi Ebrahim Azizinek, az iráni parlament nemzetbiztonsági bizottsága vezetőjének közösségi oldalán tette bejegyzése, amely szerint „amíg az amerikai fél nem fogadja el Irán összes feltételét, a párbeszéd és a tárgyalás haszontalan”.