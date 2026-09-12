ombudsman;Orbán Viktor;pedofília;állami kitüntetés;rendőrségi nyomozás;bicskei gyermekotthon;Magyar Péter;Vásárhelyi János;

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Itt a dokumentum: Orbán Viktor személyesen terjesztette fel kitüntetésre Vásárhelyi Jánost

A bicskei gyermekotthon volt vezérigazgatója, akit később jogerősen börtönbüntetésre ítéltek pedofíliáért, 2016-ban kapta az állami elismerést. Akkor már évek óta zajlott ellene rendőrségi nyomozás, ombudsmani vizsgálat, amiről az ország akkori vezetőinek tudniuk kellett.

Döbbenet! Orbán Viktor egykori miniszterelnök terjesztette fel kitüntetésre Vásárhelyi Jánost, a Bicskei Gyermekotthon pedofil rém igazgatóját állami kitüntetésre 2016-ban – írta Magyar Péter szombaton kora délutáni Facebook-bejegyzésében. A kormányfő a személyi adatok kitakarásával közzétette elődje által aláírt és pecséttel ellátott előterjesztésének eredeti dokumentumát, amelyben Vásárhelyit Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésére javasolta tíz évvel ezelőtt, augusztus 20-án.

Az indokolás szerint a tucatnyi kisfiút szexuálisan bántalmazó rémet, Orbán Viktor a hátrányos helyzetű gyermekek nevelése és önálló életre való felkészítése iránti példaadó elhivatottsággal végzett munkája elismeréseként tartotta kitüntetésre érdemesnek – jegyezte meg az előterjesztésről Magyar Péter. Leszögezte, 2016-ban már több mint öt éve érkeztek a magyar államhoz a Vásárhelyivel szembeni súlyos jelzések, rendőrségi nyomozás és ombudsmani vizsgálat zajlott, és az erről szóló jelentést a kormány illetékes minisztériuma is megkapta.

Tudott róla az állam, tudott róla a rendszer, tudott róla a kormány. A volt miniszterelnök pedig állami elismerést kért annak az embernek, aki éveken keresztül kiskorú fiúkat bántalmazott szexuálisan. Kiszolgáltatott, megalázott gyerekek próbáltak éveken keresztül segítséget kérni. Az akkori magyar miniszterelnök pedig kitüntette azt az embert, akitől meg kellett volna védenie a gyermekeket – tette hozzá Magyar Péter.

Az Unió végrehajtó testületénél a Fidesz pártcsaládja, a Patrióták is érdeklődtek, kifogásolva Sulyok Tamás eltávolítását. A válasz nyugtázta, hogy a volt államfő aláírta az erről is szóló Alaptörvény-módosítást.