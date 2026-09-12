ombudsman;Orbán Viktor;pedofília;állami kitüntetés;rendőrségi nyomozás;bicskei gyermekotthon;Magyar Péter;Vásárhelyi János;

2026-09-12 13:52:00 CEST

Itt a dokumentum: Orbán Viktor személyesen terjesztette fel kitüntetésre Vásárhelyi Jánost

A bicskei gyermekotthon volt vezérigazgatója, akit később jogerősen börtönbüntetésre ítéltek pedofíliáért, 2016-ban kapta az állami elismerést. Akkor már évek óta zajlott ellene rendőrségi nyomozás, ombudsmani vizsgálat, amiről az ország akkori vezetőinek tudniuk kellett.