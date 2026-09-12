Itt a dokumentum: Orbán Viktor személyesen terjesztette fel kitüntetésre Vásárhelyi Jánost

Döbbenet! Orbán Viktor egykori miniszterelnök terjesztette fel kitüntetésre Vásárhelyi Jánost, a Bicskei Gyermekotthon pedofil rém igazgatóját állami kitüntetésre 2016-ban – írta Magyar Péter szombaton kora délutáni Facebook-bejegyzésében. A kormányfő a személyi adatok kitakarásával közzétette elődje által aláírt és pecséttel ellátott előterjesztésének eredeti dokumentumát, amelyben Vásárhelyit Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésére javasolta tíz évvel ezelőtt, augusztus 20-án.
Az indokolás szerint a tucatnyi kisfiút szexuálisan bántalmazó rémet, Orbán Viktor a hátrányos helyzetű gyermekek nevelése és önálló életre való felkészítése iránti példaadó elhivatottsággal végzett munkája elismeréseként tartotta kitüntetésre érdemesnek – jegyezte meg az előterjesztésről Magyar Péter. Leszögezte, 2016-ban már több mint öt éve érkeztek a magyar államhoz a Vásárhelyivel szembeni súlyos jelzések, rendőrségi nyomozás és ombudsmani vizsgálat zajlott, és az erről szóló jelentést a kormány illetékes minisztériuma is megkapta.
Tudott róla az állam, tudott róla a rendszer, tudott róla a kormány. A volt miniszterelnök pedig állami elismerést kért annak az embernek, aki éveken keresztül kiskorú fiúkat bántalmazott szexuálisan. Kiszolgáltatott, megalázott gyerekek próbáltak éveken keresztül segítséget kérni. Az akkori magyar miniszterelnök pedig kitüntette azt az embert, akitől meg kellett volna védenie a gyermekeket – tette hozzá Magyar Péter.Tudtuk, csak nem sejtettük – jelentés a gyermekvédelemben elkövetett szörnyűségekrőlA köztévén tűnt fel a bicskei gyermekotthon pedofília miatt elítélt egykori igazgatója, bocsánatot kérnek és vizsgálatot indítanakPolt Pétert és Balog Zoltánt is várja meghallgatásra a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság