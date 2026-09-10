M1;vizsgálat;pedofil;bocsánatkérés;közmédia;ismétlés;bicskei gyermekotthon;Duna Médiaszolgáltató;Vásárhelyi János;

2026-09-10 22:19:00 CEST

A köztévén tűnt fel a bicskei gyermekotthon pedofília miatt elítélt egykori igazgatója, bocsánatot kérnek és vizsgálatot indítanak

Az M1-en a Három Kívánság című gyermekműsor egyik kilencvenes évekbeli adását ismételték meg csütörtökön, amelyben szerepelt Vásárhelyi János, a bicskei gyermekotthon egykori igazgatója.