A köztévén tűnt fel a bicskei gyermekotthon pedofília miatt elítélt egykori igazgatója, bocsánatot kérnek és vizsgálatot indítanak

Csütörtökön délután az M1 csatorna megismételte a Három Kívánság című műsor egy 1990-es években készült epizódját, amelyben feltűnik Vásárhelyi János, a bicskei gyermekotthon egykori igazgatója, akit később pedofília miatt jogerősen elítéltek. A Duna Médiaszolgáltató Zrt. mélyen sajnálja a történteket – olvasható a közmédia Facebook-oldalán.
A csütörtök este kitett közlemény szerint a megbízott vezérigazgató (Horváth András) személyesen bocsánatot kér az esetért, és azonnali hatállyal belső vizsgálatot rendelt el annak feltárására, hogy megelőzhető lett volna-e.Hargitai Miklós: A közmédia átalakítása csak most kezdődik, nyilván lesznek konfliktusokElnézést kért a közmédia a Momentumtól, mert tévesen azt állította, hogy a párt nem tartott augusztus 20-i rendezvényt
"Amennyiben a vizsgálat felelősséget állapít meg, megtörténik a felelősségre vonás is. Ezzel párhuzamosan felülvizsgáljuk az archív tartalmak kiválasztására és ismétlésbe helyezésére vonatkozó eljárásrendet is, hogy hasonló eset a jövőben ne fordulhasson elő. Köszönjük mindazoknak, akik felhívták a figyelmünket az esetre" – jelezte a közlemény.Feljelentést tesz a Duna Médiaszolgáltató a közmédia korábbi törvénytelen fideszes irányítása miattVisszavonták Hajdú Gábor és Borsa Miklós közmédiás megbízatásátAz M1 Híradó főszerkesztője lesz Hajdú Gábor, a Hír TV és az Echo TV egykori munkatársa