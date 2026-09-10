M1;vizsgálat;pedofil;bocsánatkérés;közmédia;ismétlés;bicskei gyermekotthon;Duna Médiaszolgáltató;Vásárhelyi János;

A bicskei gyermekotthon kapuja – Sok áldozat sebeit téphette fel az M1 adása

A köztévén tűnt fel a bicskei gyermekotthon pedofília miatt elítélt egykori igazgatója, bocsánatot kérnek és vizsgálatot indítanak

Az M1-en a Három Kívánság című gyermekműsor egyik kilencvenes évekbeli adását ismételték meg csütörtökön, amelyben szerepelt Vásárhelyi János, a bicskei gyermekotthon egykori igazgatója.  

Csütörtökön délután az M1 csatorna megismételte a Három Kívánság című műsor egy 1990-es években készült epizódját, amelyben feltűnik Vásárhelyi János, a bicskei gyermekotthon egykori igazgatója, akit később pedofília miatt jogerősen elítéltek. A Duna Médiaszolgáltató Zrt. mélyen sajnálja a történteket – olvasható a közmédia Facebook-oldalán.

A csütörtök este kitett közlemény szerint a megbízott vezérigazgató (Horváth András) személyesen bocsánatot kér az esetért, és azonnali hatállyal belső vizsgálatot rendelt el annak feltárására, hogy megelőzhető lett volna-e.

"Amennyiben a vizsgálat felelősséget állapít meg, megtörténik a felelősségre vonás is. Ezzel párhuzamosan felülvizsgáljuk az archív tartalmak kiválasztására és ismétlésbe helyezésére vonatkozó eljárásrendet is, hogy hasonló eset a jövőben ne fordulhasson elő. Köszönjük mindazoknak, akik felhívták a figyelmünket az esetre" – jelezte a közlemény. 

Az ellenzéki párt most is hatalmi önkényt emleget. 