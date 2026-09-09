Polt Pétert és Balog Zoltánt is várja meghallgatásra a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság

Balog Zoltán;vizsgálóbizottság;Polt Péter;bicskei gyermekotthon;kegyelmi botrány;

2026-09-09 22:28:00 CEST

Tíz ember beidézéséről döntöttek.

Tíz embernek, köztük Polt Péter volt legfőbb ügyésznek és Balog Zoltánnak, az egykori Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetőjének meghallgatásáról is döntött szerdai ülésén a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság.

A testület rajtuk kívül döntött Csókay Lászlónak, a bicskei gyermekotthont egykor fenntartó fővárosi önkormányzat korábbi gyermekvédelmi osztályvezetőjének, valamint Csomós Miklós és Bagdy Gábor volt főpolgármester-helyetteseknek a meghallgatásáról. Szintén meg kívánják hallgatni Mátrahalmi Tibort, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Megyei Kirendeltségének volt igazgatóját, Simon Lászlót, Fejér megye korábbi rendőrfőkapitányát és Szabó Mátét, aki ombudsmanként a bicskei üggyel kapcsolatos 2012-es jelentés készítője volt.

Arról is döntöttek, hogy a bizottság következő ülésén együttműködési kötelezettség nélkül hallgatják meg a bicskei gyermekotthon két dolgozóját zárt ülésen.

A többiek meghallgatására, immár együttműködési kötelezettséggel, az idézések kiküldése után 15-17 nappal kerülhet sor – hangzott el. A bizottság tagjai valamennyi döntést egyhangúlag hozták meg.

Schummer Orsolya, a bizottság tiszás elnöke emlékeztetett arra, hogy a munkatervükben két vizsgálati szakaszt határoztak meg. Az első szakaszban azt vizsgálják, hogy 2011 és 2013 között – amikor a gyermekotthon a főváros, illetve a minisztérium fenntartásában működött – kik és mikor szereztek tudomást az intézményben történt visszaélésekről, milyen intézkedések történtek, illetve maradtak el, és miért nem indult olyan eljárás, amely megakadályozhatta volna a további visszaéléseket. Mint mondta, fel kell tárni, hogy az intézmény igazgatója és igazgatóhelyettese milyen intézményi védelmet élvezett a 2010-es évek elején. Kiemelten vizsgálják a fővárosi önkormányzat 2011-es és 2012-es fenntartói felelősségét, amikor a bejelentések ellenére az igazgató a helyén maradhatott, valamint a minisztériumnak az intézmény 2013-as átvételétől fennálló felelősségét.

Schummer Orsolya közlése szerint a vizsgálat második szakasza a 2015 és 2016 közötti időszakra terjed ki. Ennek keretében többek között azt vizsgálják, hogy a jelzések ellenére miként maradhatott a helyén a gyermekotthon vezetője, aki még fővárosi és állami kitüntetést is átvehetett.

„Meg kell érteni, hogy a kialakuló védőháló hogyan ágyazott meg annak a későbbi magasabb szintű befolyásolásnak, amely a kegyelmi döntést is lehetővé tette”

– fogalmazott Schummer Orsolya.

A bizottsági vizsgálat középpontjában az a döntés áll, amellyel Novák Katalin köztársasági elnök 2023-ban kegyelmet adott Kónya Endrének, a bicskei gyermekotthon volt igazgatóhelyettesének. Kónya Endrét jogerősen azért ítélték el, mert közreműködött a gyermekotthon igazgatójához, Vásárhelyi Jánoshoz kötődő pedofil bűncselekmények eltussolásában, egyebek mellett azzal, hogy megpróbálta rábírni az áldozatokat vallomásuk visszavonására. A kegyelmi döntés Varga Judit akkori igazságügyi miniszter ellenjegyzésével vált hatályossá. A történtek nyomán Novák Katalin lemondott államfői tisztségéről, Varga Judit pedig visszavonult a közélettől.