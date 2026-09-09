Balog Zoltán;vizsgálóbizottság;Polt Péter;bicskei gyermekotthon;kegyelmi botrány;

Polt Péter 2026. május 12-én

Polt Pétert és Balog Zoltánt is várja meghallgatásra a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság

Tíz ember beidézéséről döntöttek.

Tíz embernek, köztük Polt Péter volt legfőbb ügyésznek és Balog Zoltánnak, az egykori Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetőjének meghallgatásáról is döntött szerdai ülésén a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság.

A testület rajtuk kívül döntött Csókay Lászlónak, a bicskei gyermekotthont egykor fenntartó fővárosi önkormányzat korábbi gyermekvédelmi osztályvezetőjének, valamint Csomós Miklós és Bagdy Gábor volt főpolgármester-helyetteseknek a meghallgatásáról. Szintén meg kívánják hallgatni Mátrahalmi Tibort, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Megyei Kirendeltségének volt igazgatóját, Simon Lászlót, Fejér megye korábbi rendőrfőkapitányát és Szabó Mátét, aki ombudsmanként a bicskei üggyel kapcsolatos 2012-es jelentés készítője volt.

Arról is döntöttek, hogy a bizottság következő ülésén együttműködési kötelezettség nélkül hallgatják meg a bicskei gyermekotthon két dolgozóját zárt ülésen.

A többiek meghallgatására, immár együttműködési kötelezettséggel, az idézések kiküldése után 15-17 nappal kerülhet sor – hangzott el. A bizottság tagjai valamennyi döntést egyhangúlag hozták meg.

Schummer Orsolya, a bizottság tiszás elnöke emlékeztetett arra, hogy a munkatervükben két vizsgálati szakaszt határoztak meg. Az első szakaszban azt vizsgálják, hogy 2011 és 2013 között – amikor a gyermekotthon a főváros, illetve a minisztérium fenntartásában működött – kik és mikor szereztek tudomást az intézményben történt visszaélésekről, milyen intézkedések történtek, illetve maradtak el, és miért nem indult olyan eljárás, amely megakadályozhatta volna a további visszaéléseket. Mint mondta, fel kell tárni, hogy az intézmény igazgatója és igazgatóhelyettese milyen intézményi védelmet élvezett a 2010-es évek elején. Kiemelten vizsgálják a fővárosi önkormányzat 2011-es és 2012-es fenntartói felelősségét, amikor a bejelentések ellenére az igazgató a helyén maradhatott, valamint a minisztériumnak az intézmény 2013-as átvételétől fennálló felelősségét.

Schummer Orsolya közlése szerint a vizsgálat második szakasza a 2015 és 2016 közötti időszakra terjed ki. Ennek keretében többek között azt vizsgálják, hogy a jelzések ellenére miként maradhatott a helyén a gyermekotthon vezetője, aki még fővárosi és állami kitüntetést is átvehetett.

„Meg kell érteni, hogy a kialakuló védőháló hogyan ágyazott meg annak a későbbi magasabb szintű befolyásolásnak, amely a kegyelmi döntést is lehetővé tette”

– fogalmazott Schummer Orsolya.

A bizottsági vizsgálat középpontjában az a döntés áll, amellyel Novák Katalin köztársasági elnök 2023-ban kegyelmet adott Kónya Endrének, a bicskei gyermekotthon volt igazgatóhelyettesének. Kónya Endrét jogerősen azért ítélték el, mert közreműködött a gyermekotthon igazgatójához, Vásárhelyi Jánoshoz kötődő pedofil bűncselekmények eltussolásában, egyebek mellett azzal, hogy megpróbálta rábírni az áldozatokat vallomásuk visszavonására. A kegyelmi döntés Varga Judit akkori igazságügyi miniszter ellenjegyzésével vált hatályossá. A történtek nyomán Novák Katalin lemondott államfői tisztségéről, Varga Judit pedig visszavonult a közélettől.

Ligeti Miklós szerint bürokratikus automatizmus lehetett ennek az oka, a minisztérium azonban egyelőre nem reagált.