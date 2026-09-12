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Az Európai Bizottság figyeli Magyarország tevékenységét a jogállamiság helyreállítására

Az Unió végrehajtó testületénél a Fidesz pártcsaládja, a Patrióták is érdeklődtek, kifogásolva Sulyok Tamás eltávolítását. A válasz nyugtázta, hogy a volt államfő aláírta az erről is szóló Alaptörvény-módosítást.

„A bizottság tudomással bír a magyar Országgyűlés által 2026. július 13-án elfogadott és a köztársaság korábbi elnöke által aláírt alkotmánymódosításról” – idézte a hvg az Európai Bizottság válaszát az Európai Parlament képviselői, köztük a Fidesz pártcsaládja, a Patrióták által beadott megkeresésre.

A jelzett 17. Alaptörvény-módosítás mondta ki a korábbi köztársasági elnök megbízatásának a végét, és ezt írta alá Sulyok Tamás – aggályait és fenntartásait hangoztatva – az arra adott törvényes határidő lejárta előtti órákban.

A bizottság továbbra is szorosan figyelemmel kíséri a magyarországi helyzetet, Magyarország jogállamiság helyreállítását célzó reformtörekvéseinek átfogó összefüggésében – jelezte továbbá a Bizottság. Világossá tették, hogy a kifogásolt módosítást, így a köztársasági elnök eltávolítását nem önmagában, hanem a Tisza párt által bejelentett és megkezdett jogállamisági reformfolyamat, a leendő alkotmányozás keretében értékeli.

Az idén jubileumi, 25. alkalommal rendezi meg a hagyományos kötcsei pikniket a Fidesz pártalapítványa. Forrásaink szerint meglehetős a nyomás a holdudvar részéről Orbán Viktor felé, hogy ne csak jövőképet vázoljon fel, hanem öt hónap után adjon valamiféle magyarázatot – s ne a nyilvánosságban eddig a párt prominensei és propagandistái által hangoztatott lózungokat ismételje meg – a tragikus választási eredményre. Bóka János szerint a Fidesz feladata, hogy felépítsék a szabadság köreit, és alternatívát adjanak.