Az Európai Bizottság figyeli Magyarország tevékenységét a jogállamiság helyreállítására

„A bizottság tudomással bír a magyar Országgyűlés által 2026. július 13-án elfogadott és a köztársaság korábbi elnöke által aláírt alkotmánymódosításról” – idézte a hvg az Európai Bizottság válaszát az Európai Parlament képviselői, köztük a Fidesz pártcsaládja, a Patrióták által beadott megkeresésre.
A jelzett 17. Alaptörvény-módosítás mondta ki a korábbi köztársasági elnök megbízatásának a végét, és ezt írta alá Sulyok Tamás – aggályait és fenntartásait hangoztatva – az arra adott törvényes határidő lejárta előtti órákban.Az Európai Bizottsághoz rohant segítségért az a Fidesz, amelyik nemrég még gyűlöletplakátokon uszított az Európai Bizottság ellenGörög Márta: Az alaptörvény-módosítás újabb fontos lépés a jogállamiság, az alkotmányos demokrácia helyreállítása érdekében
A bizottság továbbra is szorosan figyelemmel kíséri a magyarországi helyzetet, Magyarország jogállamiság helyreállítását célzó reformtörekvéseinek átfogó összefüggésében – jelezte továbbá a Bizottság. Világossá tették, hogy a kifogásolt módosítást, így a köztársasági elnök eltávolítását nem önmagában, hanem a Tisza párt által bejelentett és megkezdett jogállamisági reformfolyamat, a leendő alkotmányozás keretében értékeli.Sulyok Tamás szerint sérti a jogállamiságot az Alaptörvény tizenhetedik módosításaItt a vége, Sulyok Tamás aláírja az Alaptörvény-módosítást, megszűnik a köztársasági elnöki mandátumaMegszavazták az Alaptörvény 17. módosítását, Sulyok Tamás búcsúzhat a köztársasági elnöki posztjától