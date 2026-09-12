Európai Bizottság;helyreállítás;köztársasági elnök;személycsere;jogállamiság;Alaptörvény-módosítás;Tisza-kormány;

2026-09-12 13:11:00 CEST

Az Európai Bizottság figyeli Magyarország tevékenységét a jogállamiság helyreállítására

Az Unió végrehajtó testületénél a Fidesz pártcsaládja, a Patrióták is érdeklődtek, kifogásolva Sulyok Tamás eltávolítását. A válasz nyugtázta, hogy a volt államfő aláírta az erről is szóló Alaptörvény-módosítást.