A világhírű magyar rendező, Pressburger Imre miskolci házát nézte meg két unokája, Kevin Macdonald rendező és Andrew Macdonald producer. A Népszavának arról is beszéltek, mennyire büszkék nagyapjukra.
A 2024-es év mozicsodája a norvég Lilja Ingolfsdottir Szerethető című filmje, mely Karlovy Vary-ban öt, a miskolci CineFesten pedig három díjat nyert. Az író-rendező szerint eljött az ideje annak, hogy legyen merszünk a nőket a hibáikkal együtt ábrázolni.
Interjú.
A rangos nemzetközi filmes mustra az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt rendező, Enyedi Ildikó új filmjének - A feleségem története - hazai premierjével zárult.
Szombat este zárt a CineFest filmfesztivál Miskolcon, ahonnan egy brazil és egy amerikai film két-két díjjal térhet haza. Deák Kristóf igaz történeten alapuló ÁVH-s rémmeséjén versenyen kívül szórakozhattunk.
Jiří Menzel cseh filmrendező, a Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál életműdíjasa Nike szabadidőruhában, néhány egyszerű magyar kifejezést elsütve, a közönséget hosszan videózva érkezett a Magda Vasaryová szlovák színésznővel, a filmes mustra Európa-díjasával közösen tartott sajtótájékoztatóra. A hetvenkilenc éves alkotó, akinek a Szigorúan ellenőrzött vonatok című Hrabal-könyvből készült filmje 1968-ban Oscar-díjat kapott, sajátos ironikus humorával fűszerezve válaszolt lapunk kérdéseire.
A hétvégén véget ért a 13. Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál, ahol huszonnégyezer néző mozizhatott ingyen tíz napon keresztül. A díjátadón felállva tapsolta a közönség a kilencvenegy éves Makk Károlyt, a filmrendező zavarában köszönőbeszéd nélkül lépett volna a színpadi függönyök takarásába. A filmes mustra fődíjat A semmiből című amerikai film kapta, a dán Martin Zandvliet műve, A homok alatt három különböző elismerést érdemelt. A közönség pedig legjobban Hajdu Szabolcs filmjét, a Ernelláék Farkaséknál című alkotást szerette.
Megvesztegethető-e mindenki, ezt kérdezi a szlovén Damjan Kozole filmje, az Éjszakai élet. Ötpercenkénti hangos nevetés nélkül képtelenség végignézni a Vademberek hajszája című új-zélandi vígjátékot, amelynek főhőse egy maori kissrác, aki bárkit megszégyenít csípős nyelvével. A 13. Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál idén is erős kínálatában két elkeserítő jövő-, illetve jelenképet felvázoló alkotás is teltházzal futott - az Alkonyattal sztárrá vált Kristen Stewarttal a főszerepben.
A Land Ho! című izlandi-amerikai film bemutatójával ma megkezdődik a 11. Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál. A szeptember 21-ig tartó programban minden eddiginél több filmet láthat a közönség, több mint kétszáz mozgókép szerepel a különböző szekciókban és programokban. Miskolc külön bája: a közönség minden vetítésre ingyen léphet be.