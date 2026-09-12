Azok a csodálatos francia nők...

A hétvégén véget ért a 13. Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál, ahol huszonnégyezer néző mozizhatott ingyen tíz napon keresztül. A díjátadón felállva tapsolta a közönség a kilencvenegy éves Makk Károlyt, a filmrendező zavarában köszönőbeszéd nélkül lépett volna a színpadi függönyök takarásába. A filmes mustra fődíjat A semmiből című amerikai film kapta, a dán Martin Zandvliet műve, A homok alatt három különböző elismerést érdemelt. A közönség pedig legjobban Hajdu Szabolcs filmjét, a Ernelláék Farkaséknál című alkotást szerette.