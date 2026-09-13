Nincs teljes egyetértés a Tisza-szimpatizánsok közt abban, hogy a „kis halakat” vagy a „nagy halakat” kéne előbb lecsukni

Veszprém;országjárás;riport;Magyar Péter;Tisza-kormány;

2026-09-13 08:34:00 CEST

Magyar Péter a választási éjszakájáról nosztalgiázott új körútjának első helyszínén, Veszprémben. Elmondása szerint nagyon hiányzott neki az országjárás, amelyre már miniszterelnökként indult el. Riport.

Veszprémben a Megyeház téren négy kisgyerek figyelmét a játszótéri körforgó kötötte le szombat délután négy órakor, egy középkorú hölgy pedig mosolyogva figyelte őket. „Én kaptam a felügyeleti szerepet, a többiek ott vannak” – mondta a színpad felé mutatva, amely előtt egyre több érdeklődő kíváncsian várta Magyar Péter miniszterelnök érkezését.

A kormányfő az Országgyűlés elnökével, Forsthoffer Ágnessel együtt érkezett meg a helyszínre. A nem is olyan régi szép hagyományokhoz híven, a miniszterelnök még fél testtel a kormányzati gépjárműben volt, de munkatársai már nyomták is kezébe a nemzeti trikolort. A Tisza Párt elnöke és egyik alelnöke aztán lelkes szimpatizánsok gyűrűjében sétált el zászlót lobogtatva a színpadhoz.

Kicsit megkésve, de végül is ígéretét betartva Magyar Péter ismét országjárásra indult, már miniszterelnökként. Az első helyszínre, Veszprémbe a kötcsei piknikkel egy napon, szombaton látogatott el a kormányfő. A kampányban az akkor még csak esélyes ellenzéki kihívó több mint 700 településen tette tiszteletét, azóta azonban hivatalosan nem járta az országot. Ennek megfelelően Magyar Péter beszéde jelentős részében a győztes választási éjszaka felejthetetlen mámoráról értekezett, kulisszatitkokat is megosztva az egybegyűltekkel.

A miniszterelnök aztán elmondta, hogy rájött, mi hiányzott neki. „Ez” – mondta. Mármint az, hogy országot járjon és emberekkel beszélgessen, állítása szerint ugyanis ő így tud feltöltődni. „Sokan mondták, hogy inkább kormányozzunk, és nem kell most országot járni” – interpretálta Magyar Péter a kritikus hangokat, de szerinte fontos, hogy az emberekkel közösen alakítsák a politikát.

Ha már kormányzás, a Tisza-kormány mostanra több mint 120 napja van hatalmon, ezért arról érdeklődtünk a kilátogatóknál, hogy mennyire elégedettek eddig a kormányzat teljesítményével, azon belül is a kampányban ígért elszámoltatás tempójával, amelyet sokan kritizáltak a közelmúltban.

Türelmesnek kell lenni – emelte ki szinte mindenki a kérdésre válaszolva. Bár Magyar Péter a színpadon arról beszélt, nyugodtan lehet kritizálni, és tisztában van vele, hogy egyszer elmúlnak a mézes hetek. Az a bödön azonban igen mély lehet, kritikával ugyanis a jelenlévők közül senki nem illette a négy hónapja felállt Tisza-kormányt.

„Nem tartaná kívánatosnak, ha legalább nyomozások indulnának a volt rendszer prominens politikusai, nevesebb üzletemberei ellen?” Ez volt az a kérdésünk, ami némileg megosztotta a szimpatizánsokat. Egy idős nő meglátása szerint előbb a „kis halakat” kell elkapni, akik aztán majd „énekelni” fognak. Mások azonban először inkább a „nagy halakat” látnák szívesen börtönben. Rogán Antalt, Lázár Jánost, Szijjártó Pétert és a volt miniszterelnököt, Orbán Viktort említették a legtöbben, amikor a bilincsről érdeklődtünk. Azt azonban többen is kiemelték, hogy egyáltalán nem vérszomjasak és bosszúvágyóak.

A miniszterelnök végül csaknem másfél órán keresztül szónokolt a színpadon a házelnök rövid közreműködésével, aki egyébként a szomszédos, Balatonfüred központú választókerület országgyűlési képviselője is. A viszonylag szellős tömegben sétálgatva szembeötlő volt, hogy jó pár érdeklődő műanyag pohárból kortyolta a frissen csapolt sört. Végül is szombat volt.