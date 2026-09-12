Gyilkos húzás volt, ahogy Magyar Péter rászervezett Orbán Viktorra

elemzés;Orbán Viktor;Kötcse;Horn Gábor;Magyar Péter;

2026-09-12 19:35:00 CEST

Orbán Viktor Kötcsén tért vissza a közéletbe, miközben Magyar Péter a gyermekvédelmi jelentéssel és veszprémi rendezvényével igyekezett elvinni a show-t. Minden jel szerint sikerült is neki. Elemzés.

16 év után el lehet fáradni, ráadásul Orbán Viktor annyira elfáradt, hogy a végleges pihenést javasolnám neki – vélekedett Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke a volt miniszterelnök kötcsei nyilatkozata után.

Orbán Viktor a nyári szabadsága után visszatért a közéletbe, és szombaton megjelent a hagyományos kötcsei pikniken.

Mint megírtuk, azt mondta: 16 fantasztikus év van Magyarország mögött, és egymás után négy választást nyertek meg. Arról is beszélt, hogy megvédte Magyarországot és határait az illegális migrációtól, valamint új, hiteles kezdeményezéseket lát a jobboldalon, amelyeket támogat.

A kötcsei beszédek az idén nem nyilvánosak, így a rendezvényen elhangzottak teljes tartalmát egyelőre nem ismerjük.

Eközben Magyar Péternek turbulens napja volt, mint arról szintén írtunk. Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkárral bemutatták a gyermekvédelmi jelentést, amely súlyos rendszerszintű problémákat, bántalmazásokat, férőhely- és szakemberhiányt tár fel.

A miniszterelnök ismét országjárásra indult, amit ma, Veszprémben kezdett.

Horn Gábor szerint ezt a napot egyértelműen Magyar Péter nyerte, aki nagyon jól érti a politikai kommunikáció lényegét.

– Az nyer, aki diktál. Ezt Orbán is értette, ameddig nem vesztette el a valóságérzékelését, hiszen 2020 végéig arról szólt a közbeszéd, amit Orbánék akartak. Még 2022-ben is visszahozták a háborús pszichózissal. Viszont Magyarnak egyszerűen jó érzéke van, politikai őstehetség, érti, hogy addig övé a pálya, amíg minden nap róla szól. Gyilkos rászervezni Orbánra a gyermekvédelmi rendszer leleplezését és egy veszprémi rendezvényt. Hiába a nagy érdeklődés Kötcsén, Magyar egyszerűen elveszi Orbántól a levegőt – fogalmazott a politológus, aki azt is felidézte, hogy tavaly még feltűnőbben szervezett rá Magyar Péter a Fidesz hagyományos éves rendezvényére, amikor egy szál nemzetiszín zászlóval vonult be Kötcsére.

Orbán Viktor egyébként hosszú nyaralásból tért haza, és tulajdonképpen egy-egy posztot leszámítva a közösségi médiából is eltűnt. Pihenését azzal magyarázta, hogy a 16 év kormányzásban elfáradt. Horn Gábor szerint politikailag sem rossz húzás erre fogni az elvonulást.

– Ebből a mindenekfeletti uralmi pozícióból visszamenni az emberek közé, megmutatni, hogy ő is esendő, akárcsak mi, egy emberi gesztus, amitől már elszoktunk az ő esetében.

Ugyanakkor nem számítok csodákra, feltehetően zárt körben ugyanazt a szélsőjobbos dumát mondta el újra, amit korábban: vége Magyarországnak, és ha kell, csak ő tudja megmenteni.

Nem látom, hogy el tudna vagy el akarna indulni más irányba, sőt szerintem nincs is már út Orbán előtt. Ez a holdudvaron is meglátszott – előlegezte meg Horn Gábor a volt miniszterelnök beszédének főbb motívumait.