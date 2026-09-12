Magyar Péter: A filmekben sem mindig az első tíz perc a legjobb, lesz itt még sok minden, amit esetleg nem tudnánk elképzelni

országjárás;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-09-12 20:30:00 CEST

A miniszterelnök értékelése szerint nagyon fontos, hogy az emberek első kézből értesüljenek az eredményekről, a hibákról, a kudarcokról, vagy például halljanak egy kormányfőt bocsánatot kérni, amikor belátja, hogy tévedett, nem hallgatott valakire.

A szeptember 10-ei határidőig mintegy ezren jelentkeztek a Tisza Szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira - közölte Magyar Péter miniszterelnök, a Tisza Párt elnöke őszi országjárásának első állomásán szombaton Veszprémben.

Magyar Péter elmondta: hálás a helyi közösségeknek, hogy kisebb-nagyobb pihenések és átrendeződések után újra egyre többen aktivizálják magukat a szigetekben. Mint közölte, a következő feladat az, hogy a Tisza elnöksége végignézze ezeket a jelentkezéseket és kiválasszák a legalkalmasabb jelölteket, ezt követően pedig a szigettagok döntenek majd a régiós elnökök és az országos elnök személyéről.

A miniszterelnök azzal kezdte beszédét, sokan mondták neki, hogy most inkább a kormányzással és ne az országjárással foglalkozzon a párt, hozzanak jogszabályokat, építsék ki a fenékküszöböt, hozzák haza az uniós pénzeket és indítsák be a gazdaságot, de szerinte nagyon fontos az emberek közé menni.

A Tiszát a legelejétől fogva az különbözteti meg az eddigi politikai elittől, hogy nem az emberek nélkül képzeli el a politikát, a közélet formálását, a szakmai javaslatokat, hanem közösen

- hangoztatta. Hozzátette, ennek a munkának a gyümölcse öt hónapja ért be, ezt pedig nagyon nem kéne abbahagyni.

A kormányfő felidézte: öt hónapja tart a Tisza kormányzása, ez idő alatt sokat kellett külföldre mennie és külföldi vezetők is érkeztek Magyarországra. Mint mondta: mindenhol azt látják, hogy „egy óriási, elementáris, tényleg földet-eget rengető változás” volt Magyarországon, és az emberek bizalma nem megtörik, hanem inkább nő, és egyre többen látják át azt, hogy ez egy szükséges változás volt.

A miniszterelnök szerint a sikerhez munka, őszinteség és emberség kell. Arra is kitért, hogy lehet hibázni, de tanulni kell belőle. „Jó úton vagyunk afelé, hogy megfogjuk egymás kezét” - jelentette ki Magyar Péter.

A kormányfő szerint egy korszak lezárulta nem azt jelenti, hogy nem kell megkapnia a büntetését annak, aki bűnt követett el, és nem is azt, hogy nem kell visszavenni az ellopott vagyonokat. De az egyszerű magyar állampolgároknak igenis kezet kell egymásnak nyújtani, újra kell tudni beszélgetni - hangsúlyozta Magyar Péter, megköszönve azoknak a tiszásoknak és fideszeseknek, akik már megtették mindezt.

A propagandistáknak azt üzente, továbbra is dolgozzanak, álljanak ki az elveik mellett, meg lehet csinálni azt közpénz nélkül is. Ha valaki jó újságíró, vagy ha valaki tehetséges propagandista, akkor arra lesz igény, fogják olvasni, nézni, ha eközben nem lop el százmilliókat, és nem a magyar emberek pénzén teszi ezt.

A kormányfő felidézte a kampány több pillanatát és az április 12-i győzelem éjszakáját, majd közölte, az országjáráson nem arról van szó, hogy folyamatosan kampányolnak és meg akarják győzni az embereket, hanem arról, hogy az energia és a teljesítmény megmaradt. Hozzátette, igyekeznek megfelelni az elvárásoknak, de nem fognak tudni kormányként mindenkinek megfelelni. „Nekünk egész Magyarország és minden magyar ember érdekét kell néznünk” - mondta, s emlékeztetett, az vállalták, hogy minden magyar kormánya lesznek.

Az országjárásról szólva megjegyezte: augusztus 20-án a Margit-szigeten több települést felsorolt, ahová ellátogat.

Nincs egyik sem elfelejtve, „minden fel van jegyezve, minden el lesz rendezve, minden település meg lesz látogatva”

- fogalmazott. Fontosnak nevezte, hogy a párt vezetői, miniszterei és képviselői is járják az országot, hetente nagyjából két-három helyszínre látogatnak majd el.

A kormányfő hangsúlyozta, fontosak a kormányülések és a parlamenti ülésnapok, de „sokkal szívesebben vagyunk itt”. Az elmúlt hónapokban az Országgyűlés folyamatosan rendkívüli ülésnapokat tartott, számos fontos törvényt alkotott és fogadott el, közte a 2026-os költségvetés felülvizsgálatát, amelyben - mint mondta - nem csináltak mást, csak leírták az igazságot.

Olyan szinten volt vagy van kiüresítve az államkassza - folytatta - , hogy ha a választásoknak és a Tisza programjának köszönhetően nem lett volna egy pozitív várakozás a piacokban és a befektetőknél, akkor április végén akár fizetésképtelen is lehetett volna az ország.

A kormányfő hozzátette, a megalapozott program és a hiteles szakemberek segítségével a befektetők elhitték, hogy a Tisza haza tudja hozni az uniós forrásokat és visszafogja a költségvetés hiányát, ennek köszönhetően radikálisan leestek a kötvényhozamok, a magyar államadósság finanszírozása, és nem alakult ki fizetési probléma.

Magyar Péter hangsúlyozta, elképesztő elvárás és elképesztő remény mutatkozik a Tisza, illetve a miniszterek, így például Kármán András pénzügyminiszter felé a költségvetés és minden társadalmi szféra felől, ez pedig embert próbáló feladat. Mint mondta, büszke pártja 240 oldalas, négy évre szóló programjára, próbálnak belőle a lehető legtöbbet teljesíteni, de ez nem azt jelenti, hogy minden vállalás két-három hónap alatt teljesül, ezért mindenkinek a türelmét, megértését és a bizalmát kéri.

A miniszterelnök értékelése szerint nem Facebook-kormányzás folyik, nagyon fontos, hogy az emberek első kézből értesüljenek az eredményekről, a hibákról, a kudarcokról, vagy például halljanak egy kormányfőt bocsánatot kérni, amikor belátja, hogy tévedett, nem hallgatott valakire. Lehet, hogy néha sok, de nem kötelező Magyar Péter Facebook-oldalát követni, mindig minden videót megnézni, „néha én is unom magam” - ismerte el. Fontos, hogy tájékoztassák az embereket, nem mindig érthető minden két szóból - magyarázta aktivitását.

Magyar Péter arról is beszélt, örül, hogy a szakszervezetek újra élnek, a kezébe nyomják a követeléseiket. A kormányfő azt kérte, hogy a teljesítéssel összefüggésben azt is vegyék figyelembe, mi volt előtte tizenhat évig. Nyitottak a kritikára, igyekeznek is ezekre reagálni, és ha úgy ítélik meg, az jogos, és változtatni kell, akkor változtatni fognak - tette hozzá.

Kitért a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) létrehozására, és az öt alkotmánybíró jelölésére, akik közt ott van Ligeti Miklós is, akit sokan az NVVH élére vártak. Magyar Péter azt mondta, amikor Ligeti Miklóssal beszélt alkotmánybírói jelölése kapcsán - ami a jogászi szakma csúcsa -, nem úgy látta rajta, hogy félreállítva érzi magát.

Az Út a börtönbe program kapcsán a kormányfő kiemelte: minden segítséget megadnak a nyomozó hatóságoknak, felszabadítják őket, nem csak az országos rendőrfőkapitány lett új, hanem a megyei főkapitányok is. Nemsokára az új köztársasági elnök javasol legfőbb ügyészt, szeptember végéig pedig megválasztja őt a parlament, az ügyészség is el fog kezdeni működni, megvan az adóhivatal új vezetője, akit nyílt pályázaton választottak ki - sorolta.

Jogállamot csak jogállami módszerekkel lehet visszaépíteni és üzemeltetni - jelentette ki Magyar Péter, majd hozzátette, hogy sokakban él a késztetés, hogy kattanjanak a bilincsek, de ez nem így működik.

A filmekben sem mindig az első tíz perc a legizgalmasabb és a legjobb, lesz itt még sok minden, amit esetleg nem tudnánk elképzelni, dolgozni fognak a hatóságok - ígérte a miniszterelnök.

Fel kell építeni azon emberek bizalmát, akik kétkednek vagy ellenünk drukkolnak - hangoztatta, megjegyezve, el kell magyarázni nekik, hogy a Tisza az egész országért dolgozik, azért, hogy jobb legyen mindenkinek.

A 70. évfordulós október 23-ai ünnepségről szólva hangsúlyozta: ez egy óriási esemény lesz, az egész világról fognak idejönni, nagyon sokan Magyarországra figyelnek, és ezt a rendezvényt úgy kellett megszervezni, hogy szinte semmi pénz nem volt a kasszában.

A gázolaj árának emelkedéséről szólva azt mondta: a kabinet mindent elkövet, hogy mérsékelje ennek a hatásait, a védett ár ebben a pillanatban azonban nem opció, mert az 50-100 milliárd forintba kerül havonta a magyar költségvetésnek.

Magyar Péter beszéde végén arra hívta fel hallgatósága figyelmét, hogy egy élhető, működő és emberséges Magyarországhoz mindenkire szükség van, majd megköszönte a szigetek és az aktivisták elmúlt két és fél évben végzett munkáját és támogatását.