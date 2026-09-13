Megmarad a Kósa Lajosék által törlésre ítélt 145 utónév

Kósa Lajos;utónevek;

2026-09-13 09:34:00 CEST

A választható nevek listája tíz utónévvel biztosan bővül, a névkérelmezés szabályain pedig rendelet- és törvénymódosítással változtatnának.

Egyetlen nevet sem vesznek le abból a 145-ből, amelynek törléséről januárban döntött a korábbi Utónév-engedélyezési Bizottság, miközben tíz új utónév felvételét már elfogadták - írja a 24.hu.

A szeptember 3-i egyeztetésen a névkérelmezés rendszerének átalakításáról is megállapodtak, ehhez rendelet- és törvénymódosításra lesz szükség.

A korábbi szabályozás Kósa Lajos javaslatára az utónevek gondozását a mindenkori kultúráért felelős miniszter hatáskörébe helyezte. Az Utónév-engedélyezési Bizottság idén januárban 145 név eltávolításáról, valamint a Vinka női keresztnév felvételéről határozott, ezt azonban Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős miniszter nem hirdette ki a Magyar Közlönyben, ezért a döntés nem vált hivatalossá.

A szeptemberi ülésen felülvizsgálták a bizottság döntéseit. A 145 név törlését főként azzal indokolták, hogy azokat senki sem viseli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Nyelvtudományi Kutatóközpont (ELTE NYTK) korábbi tudományos főmunkatársa, Raátz Judit viszont úgy vélte, a névsorban számos régi magyar eredetű név található, ezért a törlés a nemzeti öntudat védelme szempontjából „hatalmas öngól” lenne. Végül mindegyik név megmaradt. A Nyelvtudományi Kutatóközpont által felvételre ajánlott hat névből négyet elfogadtak, az egyeztetésen pedig további hat nevet elfogadtak, így a választható utónevek köre biztosan tízzel bővül.

Raátz Judit arról is beszélt, hogy az egyeztetésen teljes egyetértés volt abban, hogy a névkérelmezést vissza kell adni a szakmának, és meg kell szüntetni a jelenlegi bürokratikus eljárásmódot. Az egyik cél az, hogy a szülők 30 napon belül értesítést kapjanak kérelmük elbírálásáról.

Az ELTE NYTK május 12-ig 218 utónevet vizsgált meg szakmai szempontból a Kósa Lajos elnöklésével tartott utolsó bizottsági ülés óta. A később érkezett kérelmeket a következő hetekben kiértékelik, ezt követően pedig újabb neveket is elfogadhatnak. Tarr Zoltán várhatóan ezután hirdeti ki a Magyar Közlönyben az új utónévlistát. Raátz Judit egyelőre nem tudott pontos időpontot mondani arra, mikorra készülhet el a névkérelmezés átalakításához szükséges törvényjavaslat.